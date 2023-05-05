Минсельхоз Молдавии планирует ввести временный запрет на ввоз украинского зерна

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля провел встречу с главой представительства Евросоюза (ЕС) Янисом Мажейксом и объявил ему о намерении ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Об итогах встречи сообщила пресс-служба Минсельхоза Молдавии.

«Владимир Боля проинформировал дипломата о намерении Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности временно применить меры, идентичные мерам ЕС в отношении импорта зерновых и масличных культур украинского происхождения»,— говорится в сообщении.

Глава Минсельхоза также сообщил, что власти Молдавии планируют принять меры для поддержки местных аграриев. Речь идет о комплексе мер, направленных на сохранение конкурентных позиций аграрного сектора. «По результатам обсуждений с фермерами мы выяснили, что самой большой проблемой, с которой они сталкиваются, является себестоимость продукции. Мы хотим ее снизить»,— отметил он.

Кроме того, молдавские власти хотят компенсировать акциз на дизельное топливо за счет средств из Национального фонда развития сельского хозяйства, а также субсидировать использование фитосанитарной продукции и удобрений. Господин Боля подчеркнул, что выявление дополнительных источников для развития сектора остается для Минсельхоза Молдавии фундаментальной задачей.

2 мая Еврокомиссия объявила о запрете поставок пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 5 июня. В документе Еврокомиссии также указывалось, что пострадавшим от наплыва украинской сельхозпродукции фермерам будет оказана финансовая поддержка. Ранее заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис говорил о €100 млн (в дополнение к уже выделенным €56 млн).

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Милена Костерева