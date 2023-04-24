Как вырос экспорт украинских зерновых в соседние страны

Соседние с Украиной страны жалуются, что от наплыва украинского зерна страдают их собственные производители. 15 апреля запрет на ввоз украинской сельхозпродукции ввели Венгрия и Польша, 17 апреля к ним присоединилась Словакия, 19 апреля — Болгария. Власти Румынии с 24 апреля начали опломбировывать транспортные средства, перевозящие украинскую сельскохозяйственную продукцию через ее территорию.

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Украина является одним из ведущих мировых производителей сельхозпродукции. Раньше большая часть украинских зерновых экспортировалась через черноморские порты на мировые рынки. После начала боевых действий Евросоюз утвердил временный режим либерализации торговли с Киевом, были отменены импортные пошлины для украинской сельхозпродукции. Большие объемы зерновых стали поступать наземным транспортом в соседние страны. В частности, по данным внешнеторговой базы ООН Comtrade, экспорт в Румынию, Польшу, Венгрию и Словакию взлетел с $24 млн в 2021 году до $2,4 млрд в 2022-м.

Подробнее о ситуации с экспортом украинской сельхозпродукции читайте здесь.