В Израиле 18-ю неделю протестуют против судебной реформы

Тысячи израильтян вышли на протесты против судебной реформы, которые продолжаются 18-ю неделю подряд. Их не остановило решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить ее проведение.

Сегодня на площади Габима в Тель-Авиве собрались тысячи человек, они размахивали израильскими флагами и скандировали лозунги, направленные против господина Нетаньяху, сообщает AFP. Сотни демонстрантов собрались в центре города Реховот, заблокировав крупную дорожную развязку. Полиция Израиля пока не предоставила оценок числа демонстрантов.

Сторонники судебной реформы утверждают, что она необходима для восстановления баланса власти, ее критики считают, что реформа представляет угрозу демократии. «Пока продолжаются дискуссии в президентской резиденции, в Израиль не поступают инвестиции, а израильская экономика терпит крах»,— заявили организаторы протеста.

Премьер Израиля объявил о приостановке реформы 27 марта на фоне беспрецедентных протестов в стране.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Восстал народ израилев».

Мария Федотова