Израильтяне грудью встали на защиту Верховного суда

Десятки тысяч израильтян приняли в субботу вечером участие в антиправительственных демонстрациях. Главным поводом для протеста стали попытки нового кабинета министров реформировать юридическую систему, что многие граждане страны восприняли как угрозу демократии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun, Reuters Фото: Ronen Zvulun, Reuters

«Судебная система защищает всех нас — сегодня мы поднялись за нее!» — один из главных лозунгов акций протеста, прошедших в субботу вечером в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе. По разным оценкам, только в Тель-Авиве в демонстрации приняли участие от 80 тыс. до 100 тыс. человек. Организаторы акции в Иерусалиме говорят о 5 тыс., полиция заявляет о 1,5 тыс., такая же цифра называется и в Хайфе.

В Тель-Авив, несмотря на проливной дождь, приехали люди практически со всей страны. Молодежь, родители с маленькими детьми, пожилые, люди на инвалидных колясках. Людской поток не спадал в течение нескольких часов после объявленного времени начала митинга. Площадь Габима, где проходила акция, не вмещала всех желающих. Практически весь центр города был заполнен теми, кто шел на митинг или возвращался с него.

«Я давно такого не видел, наверное, с середины 1990-х» — такие слова можно было услышать от многих.

«У системы власти есть три ветви, три ветви — и это моя страна» — так участники демонстрации в Иерусалиме переделали и хором распевали всем известную в Израиле детскую песенку про шляпу с тремя углами (в русском варианте: «Колпак мой треугольный»). «Были и левые, и правые, и светские, и религиозные. Многие удивленно смотрели друг на друга — давно на одной демонстрации не собирались представители столь разных групп населения. Всех объединяет одно — беспокойство за будущее страны»,— рассказала “Ъ” одна из участниц демонстрации в Иерусалиме. Там одним из организаторов акции стало новое движение «Защищаем общий дом», возникшее стихийно в соцсетях. Началось все с рассылки со словами: «Меня зовут Гай Шварц, я учитель и директор средней школы, сейчас в шаббатоне (год отдыха от работы, посвященный учебе и повышению квалификации.— “Ъ”), но, что самое главное, я папа и очень обеспокоенный гражданин». Единомышленники нашлись быстро, и был сформирован главный посыл протеста: «Изменение судебной системы не может быть опрометчивым, резким и экстремальным. Оно должно быть взвешенным и согласованным».

Но достаточно и тех, кто на демонстрацию не вышел и поддерживает реформы.

«Если бы я был уверен, что реформа юридической системы будет проведена в том виде, как говорят сейчас, то, может быть, я бы и принял участие в протестах. Но мне кажется, то, что сейчас опубликовано, всего лишь основа для переговоров. Министр юстиции Ярив Левин — опытный переговорщик и опытный юрист. Он не может не понимать, что делает. Не верю, что он или Биньямин Нетаньяху стремятся установить тут диктатуру»,— сказал “Ъ” израильтянин, работающий в хайтеке.

По его мнению, Верховный суд Израиля в 1990-е годы присвоил себе полномочия, которых нет ни у одного из западных судов, и многое опирается на личное мнение, а не на закон. «Ни у одной ветви власти не должно быть возможности подчинить другую и превратить ее в марионетку. Должен быть баланс. В последние годы баланса не было, был перекос в сторону суда, но и то, что предлагается сейчас в качестве реформ, тоже не баланс, а другая крайность»,— добавил он, и это мнение достаточно типично.

Напомним, что новое правительство Биньямина Нетаньяху было приведено к власти в конце декабря и сразу же анонсировало реформы, в том числе юридической системы, что вызвало жаркие споры в израильском обществе.

Суть предлагаемой реформы можно свести к нескольким пунктам.

Первое — парламентское большинство фактически получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда (он же Высший суд справедливости — БАГАЦ).

— парламентское большинство фактически получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда (он же Высший суд справедливости — БАГАЦ). Второе — изменение статуса юридических советников правительства и министерств, в чьи задачи в том числе до сих пор входили решения о правомочности действий структур, которые они курируют. «Они должны представлять не собственное мнение, а позицию правительства»,— заявил Ярив Левин, анонсируя реформу в начале января. То есть в результате реформы мнение юридических советников станет консультативным, а не обязывающим и они потеряют самостоятельность.

— изменение статуса юридических советников правительства и министерств, в чьи задачи в том числе до сих пор входили решения о правомочности действий структур, которые они курируют. «Они должны представлять не собственное мнение, а позицию правительства»,— заявил Ярив Левин, анонсируя реформу в начале января. То есть в результате реформы мнение юридических советников станет консультативным, а не обязывающим и они потеряют самостоятельность. Третье — отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона, но признанные «выходящими за рамки допустимого/разумного».

— отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона, но признанные «выходящими за рамки допустимого/разумного». Четвертое — параграф о преодолении вето Верховного суда. Речь идет о том, что Кнессет сможет отменить вето суда, наложенное на тот или иной закон, за исключением тех случаев, когда судьи приняли решение единогласно в расширенном составе. В центре дискуссии — сколько должно быть судей, чтобы вето стало непреодолимым, и сколько депутатов Кнессета должно быть, чтобы оспорить решение Верховного суда. Пока называется цифра в 61 голос депутатов из 120, что априори есть у любой правящей коалиции. Среди компромиссных предложений — 65 голосов. У действующего правительства Нетаньяху 64 мандата в Кнессете.

Против реформ высказались более десятка бывших генеральных прокуроров Израиля и юридических советников правительства, а также множество адвокатов и судей. «Люди, стоящие за реформой, цинично называют ее "исправлением" судебной системы. А я говорю — это план ее уничтожения. Он призван нанести смертельный удар по свободе и независимости судебной власти, чтобы сделать ее безмолвной»,— заявила на прошлой неделе председатель Верховного суда Эстер Хают. Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье пообещал, что постарается выступить в качестве посредника между Верховным судом и министром юстиции. «Мы находимся в самом разгаре общественной дискуссии, которая раскалывает народ. Я с уважением отношусь к критике в свой адрес (за бездействие.— “Ъ”), но сейчас меня более всего занимают два вопроса: как избежать беспрецедентного в нашей истории конституционного кризиса и как остановить раскол в обществе»,— сказал он. При этом он подчеркнул, что «разногласия велики и дистанция между сторонами огромна». Представители правящей коалиции, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявляют, что, несмотря на многочисленные протесты, не откажутся от реформ. «Миллионы граждан, которые за нас голосовали, знали о нашем намерении реформировать систему. Более того, они этого требовали. Надо вести диалог в законодательной комиссии Кнессета, а не поддаваться безумным лозунгам, которые ведут к разрушению государства и гражданской войне»,— заявил Биньямин Нетаньяху после прошедших в субботу протестов.

«Нужно ли дать парламенту возможность отменять решения Верховного суда? С моей точки зрения — да. Но чтобы "переголосовать" Верховный суд, большинство должно быть тотальным. 80–85 из 120, но никак не 61–65»,— сказал “Ъ” глава израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц.

Он также напомнил, что в Израиле не принято требовать, чтобы Верховный суд принимал решения каким-либо особым большинством голосов. «Фактически сейчас правительство хочет поменять правила игры. Многие годы Верховный суд работал при неполном кворуме, когда министр юстиции и президент суда не могли договориться о назначении судей вместо ушедших в отставку. И может получиться, что в штате Верховного суда банально не будет достаточно судей, чтобы вообще рассматривать отмену закона, а даже если такое решение будет вынесено, то его можно будет отменить простым большинством голосов в Кнессете — 61 из 120,— которое коалиционное правительство практически всегда имеет по умолчанию»,— отмечает адвокат Гервиц. По его словам, сторонники изменения юридической системы ссылаются на то, что Верховный суд за последние годы взял на себе слишком много полномочий — не только по трактовке законов, но и по их отмене, заполнению лакун в законодательстве, выдвижению исков против государства. «Да, он это на себя взял. И хорошо, что взял. Делал он это очень медленно, эволюционно, а не революционно. Мир меняется, и Верховный суд меняется. Является ли израильская правовая система идеальной? Нет, конечно. Поэтому реформы нужны, важны, возможны. Но нельзя ломать систему»,— подчеркивает господин Гервиц. «Согласитесь, немного странно выглядит, когда юридическую систему планирует менять премьер-министр, который на данный момент сам является обвиняемым и пытается назначить на пост министра человека, ранее отсидевшего за коррупцию, а затем вернувшегося в политику и получившего условный срок на фоне обещания из политики уйти»,— добавил он. Имеется в виду, что Биньямин Нетаньяху является сейчас фигурантом трех уголовных дел. Среди обвинений против него — коррупция и подрыв общественного доверия. Кроме того, сейчас Верховный суд должен решить вопрос о правомочности назначения на министерский пост лидера религиозной партии «Шас» Арье Дери, который был осужден за налоговое правонарушение, однако избежал реального тюремного заключения. Решение ожидается в ближайшие дни и еще больше подогревает конфликт между правительством и Верховным судом, а также разными частями израильского общества.

Марианна Беленькая