Швейцария передаст Украине 20 машин разминирования

Минреинтеграции Украины подписало меморандум о сотрудничестве со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Clearance Solutions (GCS). В рамках договоренности GCS анонсировала поставку в течение этого года около 20 машин разминирования.

«Машины применят для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры»,— сообщает министерство в Telegram-канале.

В 1815 году Швейцария получила статус постоянного нейтралитета. В рамках законодательства страна не имеет права прямо или косвенно отправлять оружие странам, участвующим в боевых действиях. В начале марта парламент Швейцарии отклонил предложение разрешить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов.

Подробнее о позиции страны читайте в публикации «Ъ» «Швейцария лучше сломает “Рапиру”».

Мария Федотова