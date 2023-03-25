Швейцария лучше сломает «Рапиру»

Швейцария готовится уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы британского производства «Рапира». Это решение принято вместо возможной отправки вооружения обратно в Великобританию для вероятного использования на театре военных действий на Украине. Европейские политики порицают слишком строгое следование швейцарской политике нейтралитета, военные специалисты ищут этому более простое объяснение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитно-ракетный комплекс британского производства «Рапира»

Фото: Stefan Wermuth / Reuters Зенитно-ракетный комплекс британского производства «Рапира»

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Как сообщили цюрихская Neue Zurcher Zeitung и парижская Le Monde на прошлой неделе, 60 снятых с боевого дежурства зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности будут уничтожены. Первые установки уже подверглись разборке и утилизации. Речь идет о ЗРК, приобретенных Швейцарией в 1980 году у Британии. Как указывают военные специалисты, например Петер Шнайдер, бывший главред Revue Militaire Suisse: «Эти ракеты, конечно, не новые, но их не назовешь полностью устаревшими. Их могли бы прекрасно использовать против беспилотников, вертолетов или даже истребителей». Почему же они не могут быть использованы в рамках военного конфликта на Украине, где ВСУ применяет многие системы, уже снятые с вооружения на Западе и переданные Киеву, задается вопросом французская газета.

Швейцария ревностно относится к своему нейтралитету и не хочет никаким образом оказаться вовлеченной в любую войну на любом континенте.

«Ъ» уже писал о том, как конфедерация отказала нескольким европейским странам в праве реэкспортировать произведенные и проданные Швейцарией боеприпасы к артиллерийским зенитным установкам «Гепард». Это решение было принято Национальным советом. Однако случай с «Рапирами» с точки зрения международного права и обязательств Швейцарии совершенно иной.

По закону страна имеет полное право продать или даже передать безвозмездно некогда купленное ею оружие обратно производителю в том случае, если оно снято с вооружения. Это правило позволяет избегать накопления ненужного военного хлама на армейских складах. С этой точки зрения Швейцарии ничто не мешает, не поступаясь нейтралитетом, вернуть ракетные комплексы Британии. Что сделает с ними затем Лондон — другой вопрос.

Отказ Швейцарии от возвращения ракет, впрочем, можно рассматривать и с другой стороны, как это делают эксперты. Они напоминают, что «Рапира» (Rapier) была разработана British Aircraft Corporation в 1960-х годах и поступила на вооружение в 1970-х. Впервые в реальной войне она использовалась во время британско-аргентинского конфликта на Фолклендских островах, причем результаты ее применения отчасти разочаровали военных и разработчиков. С тех пор система не раз совершенствовалась. Швейцария имела на вооружении одну из старых модификаций — Field Standard B, в то время как в Британии использовалась Field Standard С. Причем свои ракеты англичане сняли с дежурства и уничтожили еще в 2021 году.

Швейцарцы уверяют, что британские производители заблаговременно получили уведомление о том, что швейцарская армия намерена расстаться со своими «Рапирами», и не высказали ни малейшего желания забрать их обратно.

Таким образом, сейчас, даже если идея передать оружие украинской армии возобладает, осуществить ее будет сложно, а то и невозможно. Ни в Швейцарии, ни в Британии не осталось запасных частей в достаточном количестве, чтобы поддерживать боевую готовность машин. Чинить ракеты придется самим швейцарцам, как и обучать украинский персонал обращению с «Рапирами». Это уже будет явным нарушением принципа нейтралитета, на которое правительство страны, скорее всего, не пойдет.

Алексей Тарханов, Париж—Женева