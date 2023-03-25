Швейцария лучше сломает «Рапиру»

Швейцария готовится уничтожить снятые с вооружения зенитные ракетные комплексы британского производства «Рапира». Это решение принято вместо возможной отправки вооружения обратно в Великобританию для вероятного использования на театре военных действий на Украине. Европейские политики порицают слишком строгое следование швейцарской политике нейтралитета, военные специалисты ищут этому более простое объяснение.
Зенитно-ракетный комплекс британского производства «Рапира»
Фото: Stefan Wermuth / Reuters
Как сообщили цюрихская Neue Zurcher Zeitung и парижская Le Monde на прошлой неделе, 60 снятых с боевого дежурства зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности будут уничтожены. Первые установки уже подверглись разборке и утилизации. Речь идет о ЗРК, приобретенных Швейцарией в 1980 году у Британии. Как указывают военные специалисты, например Петер Шнайдер, бывший главред Revue Militaire Suisse: «Эти ракеты, конечно, не новые, но их не назовешь полностью устаревшими. Их могли бы прекрасно использовать против беспилотников, вертолетов или даже истребителей». Почему же они не могут быть использованы в рамках военного конфликта на Украине, где ВСУ применяет многие системы, уже снятые с вооружения на Западе и переданные Киеву, задается вопросом французская газета.
Швейцария ревностно относится к своему нейтралитету и не хочет никаким образом оказаться вовлеченной в любую войну на любом континенте.
«Ъ» уже писал о том, как конфедерация отказала нескольким европейским странам в праве реэкспортировать произведенные и проданные Швейцарией боеприпасы к артиллерийским зенитным установкам «Гепард». Это решение было принято Национальным советом. Однако случай с «Рапирами» с точки зрения международного права и обязательств Швейцарии совершенно иной.
По закону страна имеет полное право продать или даже передать безвозмездно некогда купленное ею оружие обратно производителю в том случае, если оно снято с вооружения. Это правило позволяет избегать накопления ненужного военного хлама на армейских складах. С этой точки зрения Швейцарии ничто не мешает, не поступаясь нейтралитетом, вернуть ракетные комплексы Британии. Что сделает с ними затем Лондон — другой вопрос.
Отказ Швейцарии от возвращения ракет, впрочем, можно рассматривать и с другой стороны, как это делают эксперты. Они напоминают, что «Рапира» (Rapier) была разработана British Aircraft Corporation в 1960-х годах и поступила на вооружение в 1970-х. Впервые в реальной войне она использовалась во время британско-аргентинского конфликта на Фолклендских островах, причем результаты ее применения отчасти разочаровали военных и разработчиков. С тех пор система не раз совершенствовалась. Швейцария имела на вооружении одну из старых модификаций — Field Standard B, в то время как в Британии использовалась Field Standard С. Причем свои ракеты англичане сняли с дежурства и уничтожили еще в 2021 году.
Швейцарцы уверяют, что британские производители заблаговременно получили уведомление о том, что швейцарская армия намерена расстаться со своими «Рапирами», и не высказали ни малейшего желания забрать их обратно.
Таким образом, сейчас, даже если идея передать оружие украинской армии возобладает, осуществить ее будет сложно, а то и невозможно. Ни в Швейцарии, ни в Британии не осталось запасных частей в достаточном количестве, чтобы поддерживать боевую готовность машин. Чинить ракеты придется самим швейцарцам, как и обучать украинский персонал обращению с «Рапирами». Это уже будет явным нарушением принципа нейтралитета, на которое правительство страны, скорее всего, не пойдет.