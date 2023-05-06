Минобороны: троих российских летчиков вернули из украинского плена

С подконтрольной Киеву территории возвращены трое российских военных — летчиков ВКС России, сообщило Минобороны. Вернувшимся оказывают медицинскую и психологическую помощь. Украинская сторона позднее сообщила, что вернула из плена 45 человек.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— говорится в сообщении ведомства.

Вчера, 5 мая, минитеграции Украины сообщили, что они вернули 80 тел погибших военных с подконтрольной России территории на Украину.

Что происходит на 437-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».