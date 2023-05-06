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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 437-й

Онлайн-трансляция: главные новости и заявления 5 мая

ЕС рассматривает ограничение экспорта в третьи страны в случае помощи ими России в обходе санкций. Власти Крыма сообщили о работе систем противовоздушной обороны на севере полуострова. СБУ заочно предъявила обвинения сенаторам РФ. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

11:11. Жители Энергодара выезжают из города без паники и ажиотаж, заявил глава администрации города Эдуард Сеновоз.

11:05. «Газпром» подает газ через Украину на «Суджу» в размере 39,5 млн кубометров на 6 мая.

10:58. Эвакуация населения Белгорода не проводится, сообщило региональное МЧС в Telegram. По данным ведомства, такие сведения распространяются в соцсетях.

10:57. Берлин отменил запрет на украинский флаг на 9 Мая, но оставил — на российский и советский.

10:54. Движение по Крымскому мосту ненадолго приостанавливали по техническим причинам. Сейчас оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в министерстве транспорта Крыма.

10:53. Власти Крыма сообщили утром о работе систем ПВО на севере полуострова. Ранее крымские Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов в городе Джанкой.

10:53. Украина перебросила «на линию фронта» бронетехнику, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его словам, на передовой размещена многотысячная группировка украинских войск. Господин Рогов оценивает ситуацию в регионе как напряженную, но не видит паники среди населения.

10:52. ЕС намерен ограничить экспорт в третьи страны в случае обхода ими санкций против России, пишет агентство ДПА со ссылкой на диписточники.

10:51. На Украине объявили тревогу в трех областях — Днепропетровской, Сумской и Черниговской, она была отменена спустя примерно 45 минут.

10:50. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 436-й

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