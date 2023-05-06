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Коммерсантъ FM
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Губернатор Нижегородской области: у Прилепина есть незначительные переломы, угрозы здоровью нет

При взрыве автомобиля писатель Захар Прилепин получил незначительные переломы, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, угрозы здоровью господина Прилепина нет, его госпитализировали.

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Захар Прилепин

Захар Прилепин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Захар Прилепин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глеб Никитин

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь»,— написал господин Никитин в Telegram.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался сегодня, 6 мая, днем в Боровском районе области. Погиб водитель автомобиля. По информации «Интерфакса», под днище машины было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. По факту взрыва возбудили уголовное дело. По какой статье — не уточнялось.

Олеся Павленко

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