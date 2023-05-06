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Коммерсантъ FM
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МВД подтвердило гибель человека при взрыве машины с Захаром Прилепиным

После взрыва машины в Нижегородской области писатель Захар Прилепин получил ранения, еще один человек погиб, сообщило «МВД Медиа». СМИ собщали, что погибший — охранник господина Прилепина.

«По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно других пострадавших нет»,— сказано в сообщении ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Других подробностей не сообщается.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался сегодня днем в Боровском районе области. По информации «Интерфакса», под днище машины было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Его пресс-служба утверждает, что он в порядке. ТАСС и РБК со ссылкой на источники пишут, что господин Прилепин получил ранения ног, его госпитализировали.

Олеся Павленко

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