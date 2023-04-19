Сбербанк к летнему сезону увеличит количество банкоматов в Крыму в 2,6 раза

В мае-июне Сбербанк расширит сеть банкоматов в Крыму, увеличив их количество с 30 до 80. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя блока «Сеть продаж» Татьяну Галкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Оборот на один банкомат здесь выше среднего по стране. Также мы наблюдаем повышенный спрос на функцию взноса наличных на карты банка через банкоматы. Высокий интерес обусловлен популярностью сервисов Сбера - например, к переводам», - отметила Татьяна Галкина.

Она подчеркнула, что Сбер планирует до конца 2023 года открыть в Симферополе крымский головной офис. Кроме того, в ближайшее время в регионе планируется запустить работу модульных офисов, которые будут оказывать полный спектр услуг.

О начале работы в Крыму Сбербанк сообщил в январе 2023 года. В первом полугодии банк планирует открыть три офиса в крупнейших городах полуострова, а до конца года - распространить сеть устройств самообслуживания по всему Крыму.

Татьяна Ручкина

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