«Маска» со строгим выражением

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Объявлены лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска». Двадцать восьмая церемония награждения прошла онлайн — без помпы, без зрителей в зале, без вставных музыкальных номеров. Итоги премии комментируют Татьяна Кузнецова, Ольга Федянина и Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В балете «Чайка», совсем по Чехову, «все прекрасно»: и хореография, и сценография, и Владислав Лантратов в роли Тригорина

Фото: Елена Фетисова / Большой театр В балете «Чайка», совсем по Чехову, «все прекрасно»: и хореография, и сценография, и Владислав Лантратов в роли Тригорина

Фото: Елена Фетисова / Большой театр

Раздача «Золотых масок» уже давно стала событием традиционным — своего рода знаком стабильности и кульминацией театрального года. Но обеспечивать стабильность в нестабильные времена становится все сложнее. Напомним, что в первый год пандемии «Золотые маски» вручали в онлайн-режиме, по-деловому, без развлекательной шоу-программы. В следующем сезоне шоу вернулось — его на ура встретил зал, который в соответствии с действующими на тот момент санитарно-эпидемиологическими предписаниями заполнен был наполовину, а радовался как полный. В апреле 2021 года казалось, что, раз самый драматичный момент эпидемии пройден, все угрозы отступают. В этом году пресловутая «атмосфера общего профессионального праздника» вряд ли была бы уместной, и церемония снова ушла в онлайн. В трансляции из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко «живьем» принимали участие ведущие — Мириам Сехон и Сергей Епишев, руководители фестиваля Игорь Костолевский и Мария Ревякина, многочисленные лаудаторы. Лауреаты подключались по скайпу, зуму и прочим видеоканалам из разных локаций и городов. Было заметно, что людям театра, даже очень опытным, пока еще тяжело дается работа на постоянном крупном плане, а постановщикам, очевидно, пока еще не хватает предусмотрительности заготовить перебивки и компьютерные трюки на случай сбоев. Гладко все это не выглядело, но неизбежные задержки, технические накладки и даже слово «оргазм» в прямом эфире не изменили общий парадный тон открытия — с поздравлениями от министра культуры, благодарностью спонсорам, участникам, экспертам, членам жюри и даже — совсем уж редкость — тем, кто о театре пишет.

Можно только предполагать, до какой степени на работу обоих жюри (жюри музыкального театра и жюри драматического театра и театра кукол) в этом году влияли внеплановые обстоятельства. К фестивалю они прямого отношения и не имели, но никто не может игнорировать накал страстей и событий. Уходы с привычных мест работы, публичные выступления в связи с текущей ситуацией, отъезды из страны, требование режиссеров снять свои имена с афиш — некоторые номинанты «Маски» в этом году оказались вольными или невольными участниками политизированного информационного поля. Из нескольких десятков номинированных спектаклей три не были по разным причинам показаны — это немного, но все равно обидно, особенно для номинантов.

Как бы то ни было, сама церемония прошла подчеркнуто дистанцированно от любой злобы дня. Тем не менее в благодарственных речах лауреатов звучала прямая или косвенная отсылка к дню сегодняшнему.

Это относится в первую очередь к словам Евгения Цыганова, который передал в прямом эфире просьбу Дмитрия Крымова отдать его режиссерскую «Маску» журналисту Дмитрию Муратову — в качестве символической защиты (на Муратова недавно было совершено нападение). Но это же и относится и к выступлению Евгения Миронова, который сказал о спецпризе за спектакль «Горбачев»: «Мы с Чулпан посвятим эту награду Раисе Максимовне и Михаилу Сергеевичу» — и продолжил это словами о важности и необходимости партнерства. И слово «партнерство» в его устах прозвучало как очень своевременное, серьезное и трогательное напоминание — о чем-то, без чего театра не бывает. И не только театра.

Балет: парадоксы конкуренции

Итоги «Золотой маски» в разделе «Балет» и «Современный танец» на первый взгляд выглядят справедливыми. Победившая «Чайка» Большого театра действительно «лучший спектакль в балете», причем не одного сезона. Украшенный целой россыпью выдающихся актерских работ (режиссер Александр Молочников сумел создать ансамбль истинно чеховского многоголосия), он явно станет многолетним репертуарным хитом Большого, как и другие спектакли Юрия Посохова — «Нуреев» и «Герой нашего времени», тоже лауреаты «Золотой маски». С американским хореографом Посоховым, бывшим премьером Большого, театру чертовски повезло: совместимость труппы и балетмейстера невероятна. В сюжетных, основанных на виртуозном классическом танце и драматической игре балетах Посохова москвичи, традиционно склонные к актерству, чувствуют себя как рыбы в воде. В этот раз награду за лучшую мужскую роль получил один из Тригориных — Владислав Лантратов, хотя выбор между ним и Артемом Овчаренко (Треплев) был явно нелегок. В списке номинантов оказалась и Аркадина Светланы Захаровой — настоящая удача балерины.

И все же «Маску» за «лучшую женскую роль» получила не она, а Оксана Кардаш из Музтеатра Станиславского: жюри по достоинству оценило ее телесные экстремальности в авангардном опусе израильтянки Шарон Эяль «Autodance». Однако сам спектакль — безусловно, высшее достижение сезона в современном танце — остался без награды по причине необъяснимого решения экспертов отправить его в разряд «балетов». Из-за волюнтаризма экспертов, еще до начала конкурса убравших сильных кандидатов и напортачивших с номинациями, конкуренция «Маски»-2022 оказалась слабой. Среди балетных претендентов соперников у «Чайки» не было: площадная «Байка про лису», опера с танцами «Мавра» и балет «Поцелуй феи» (постановка Максима Петрова в Мариинском театре) обернулись неудавшимся капустником. Камерные «Озорные песни» пермского худрука Антона Пимонова обаятельны, но незначительны. Самарский «Фортепианный концерт» Максима Петрова безнадежно вторичен. Екатеринбургский «Конек-горбунок» в постановке Вячеслава Самодурова и Антона Пимонова примечателен разве что рэперами, включенными в балет и на редкость безграмотными. «Пилигрим» же — опус на троих исполнителей, поставленный Кириллом Радевым онлайн,— явно относится к современному танцу.

Впрочем, похоже, эксперты полагали, что любой танец уже несовременен — среди десяти номинантов раздела «Современный танец» доминировали перформеры. В том числе казанский «Overtime», в котором мужчина и женщина почти 17 часов ходили по кругу, толкая перед собой металлические катки, причем обоих страдальцев эксперты номинировали в качестве «хореографов». Собственно, перформеры и победили — «лучшим спектаклем современного танца» была названа «Новая земля», исполненная на песчаном пляже танцевальной группой воронежского Камерного театра,— тут придется довериться судьям, специально выезжавшим в Воронеж на пленэр. Остальных номинантов можно было увидеть в Москве: те авторы, кто отваживались танцевать, сдабривали свои телесные упражнения обильным, но не всегда удобоваримым словесным гарниром. Не разговаривали разве что на «Плоту Медузы» (см. “Ъ” от 25 марта): постановщик Павел Глухов напряг всю свою фантазию, чтобы скрыть ограниченные возможности артистов. Находчивость Павла Глухова оценило жюри, присудив ему «Маску» как «лучшему хореографу».

Из почти безнадежной ситуации судьи вырулили с единственной потерей — Юрия Посохова в качестве хореографа. Однако организаторам «Маски» стоило бы придумать, как избежать такого конфуза в будущем. Возможно, 17-часовые хождения по кругу уместнее определять в раздел «Эксперимент». С другой стороны, при отсутствии (по понятным обстоятельствам) иностранных постановок, перенесенных на российские сцены, конкурс подравняется, и выбирать между «Чайкой» и «Autodance» судьям уже не придется.

Опера: режиссер как фигура умолчания

В оперных номинациях наиболее интригующим с самого начала выглядел режиссерский конкурс. Среди десяти выдвинутых на премию постановщиков был целый каскад отборных имен из драматического театра: Марат Гацалов («Дон Жуан» Пермского театра оперы и балета), Филипп Григорьян («Любовь к трем апельсинам», там же), Михаил Бычков (воронежская «Свадьба Фигаро»), Владиславс Наставшевс («Искатели жемчуга», Камерная сцена Большого театра). Плюс Константин Богомолов, чья «Кармен», поставленная все в той же Перми, вызывала такие отчаянные распри безнадежно далекой весной прошлого года. Зная, какими сложными подчас путями идет жюри к финальному вердикту, было трудно угадать: выберут ли судьи кого-то из них? Или все же голосование склонится в сторону всесветно знаменитого оперного профессионала — Клауса Гута, выпустившего в Большом «Саломею»?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дамир Юсупов / Большой театр Фото: Дамир Юсупов / Большой театр

На поверку жюри просто-напросто разрубило гордиев узел: в столь обильной кандидатами номинации «Лучшая работа режиссера в опере» премию не присудили. Решение до такой степени радикально, что впору было бы заподозрить, будто оно вынужденное. В конце концов, наградив в теперешних обстоятельствах немецкого режиссера за спектакль, выпущенный в копродукции с американским Metropolitan Opera, российская национальная театральная премия могла бы поставить в трудное положение и Гута, и себя самое. Но на деле судьи «Саломею» все-таки наградили — не за режиссерскую работу, а как лучший спектакль (тем более что, несмотря на разрыв с Metropolitan, «Саломея» все-таки останется на полных правах в репертуаре Большого). Что же до «Кармен», то свое отношение к ее внемузыкальной стороне жюри, как кажется, выразило вполне отчетливо — единственную «Маску» за спектакль получил дирижер Филипп Чижевский.

Между Москвой и Пермью в основном «Маски» и разделились, в том числе и в частных номинациях. За лучшую женскую роль премирована Елизавета Воронцова, спевшая заглавную партию во втором составе генделевского «Ариоданта» на сцене Большого. А «Любовь к трем апельсинам» получила два приза в «художественных» номинациях — за костюмы (Влада Помиркованая) и свет (Сергей Васильев). И только «Маска» за лучшую мужскую роль ушла в Красноярск — ее получил Михаил Пирогов (Соловей Будимирович в бурлескной версии «Богатырей» Бородина, поставленной в Красноярском театре оперы и балета).

Еще одна интрига конкурса состояла в состязании сразу двух постановок «Свадьбы Фигаро» Моцарта — ту, которую Михаил Бычков выпустил в Воронеже, дополнил спектакль Дмитрия Белянушкина из Нижнего Новгорода. Жюри выбрало нижегородскую версию, присудив коллективу постановщиков один из двух своих спецпризов с формулировкой «За творческую смелость и командный дух». И тем вольно или невольно напомнило об обстоятельствах конкурсного показа этого спектакля в Москве: тогда номинированный в «лучшие дирижеры» маэстро Иван Великанов был отстранен театром от участия в показе, как предполагается, из-за своего сделанного накануне заявления относительно событий на Украине.

Что же до неожиданно щедрого в этот раз (восемь спектаклей) раздела «Оперетта / мюзикл», то в лидерах по количеству «Масок» оказались только две работы — классический бродвейский мюзикл «Шахматы» Московского МДМ и «Антигона» пермского «Театра-Театра», «опера для драматических артистов». «Шахматы» наградили за лучшую работу дирижера (Евгений Загот), лучшую женскую роль (Анастасия Стоцкая), лучшую роль второго плана (Александр Бобров), «Антигона» выиграла как работа режиссера (Роман Феодори) и лучшая композиторская работа в музыкальном театре (Ольга Шайдуллина). Кроме того, «Антигоне» достался («За ансамбль и освоение новых жанров») и второй специальный приз жюри. Спектаклям, отнесенным к категории «оперетта / мюзикл» (пусть формально), спецпризы достаются редко; нечасто жюри также вручает их спектаклям, у которых и так в смысле наград все благополучно. Но слишком уж особым случаем оказалась «Антигона», прозвучавшая непреодолимо актуальной именно сегодня.

Драматический театр и театр кукол: маска столичности

Актерские номинации — самые, если можно так сказать, беспроблемные: не из-за отсутствия конкуренции, а наоборот. Сильных актерских работ от сезона к сезону меньше не становится, и в этих номинациях конкуренция столицы, больших городов и регионов традиционно действительно равноправна. Анна Блинова («Нана», Александринский театр) и Евгений Цыганов («Моцарт. "Дон Жуан". Генеральная репетиция», «Мастерская П. Фоменко»), бесспорно, были фаворитами, и тут выбору жюри вряд ли кто-то удивится. Более спорным выглядят решения жюри в том, что касается так называемых ролей второго плана, но здесь и фаворитов бесспорных не было, так что «Маски», врученные Александру Девятьярову («Сын») и Марине Бабошиной («Анна Каренина»), никак не назовешь незаслуженными. Из понятного, бесспорного и ожидаемого можно упомянуть «Маску» за сценографию, которую получил дважды номинированный в этом сезоне тандем Мария Лукка и Александр Мохов за «Циолковского» (реж. Б. Павлович, Ярославский театр драмы им. Ф. Волкова). Довольно равная конкуренция «неформатного» театра в номинации «Эксперимент» закончилась победой иммерсивного «Симулятора школы», произведенного петербургским фестивалем «Точка доступа». В этой номинации очень заметно то, что граница «экспериментальности» сегодня проходит там, где театр активно переосмысляет не столько самого себя, сколько роль зрителя — и хочет окончательно превратить его в участника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Моцарт. “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова, получивший рекордные девять номинаций, взял и две «Маски»

Фото: Сергей Петров «Моцарт. “Дон Жуан”. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова, получивший рекордные девять номинаций, взял и две «Маски»

Фото: Сергей Петров

В целом результат отбора сделал особенно заметными два обстоятельства, которые были видны еще в списках номинантов. Во-первых, сакраментальная театральная классика представлена так скромно, как только возможно, и, кажется, не вызывает сегодня особенного энтузиазма. Пять таких названий — «Утиная охота» (Театр имени Ленсовета, Петербург), «Дело» («Красный факел», Новосибирск), «Анна Каренина» (ТЮЗ, Красноярск), «Братья Карамазовы» (МДТ, Петербург), «Двенадцатая ночь» (Никитинский театр, Воронеж) — в общей сложности получили одну «Маску» на всех (вышеупомянутую «Женская роль второго плана» для «Анны Карениной»). При этом «Дело» Дмитрия Егорова, не говоря уж о «Братьях Карамазовых» Льва Додина — спектакли абсолютно «премиального» качества. Но, кажется, жюри больше интересуют современные материи, а если классика, то редко исполняемая. Что противоречит традиционному представлению о непрошибаемой консервативности театрального мира, которая якобы особенно обостряется в тревожные времена.

Второе обстоятельство менее оптимистичное. В этом году заметно сократилась итоговая география драматического конкурса. Номинанты представляли давно и хорошо знакомые Петербург, Москву, Казань, Новосибирск, Воронеж, Красноярск, Ярославль. Привычное уже для «Золотой маски» расширение театральной карты в этом году ограничилось Нижнекамском («На заре», Татарский драматический театр им. Т. А. Миннуллина) и Архангельском («Книга непокоя», Молодежный театр).

Результатом этого сужения географии стало то, что в итоговом списке лауреатов оказались почти исключительно Москва и Петербург — только три «Маски» ушли в регионы («Женская роль второго плана», «Работа сценографа» и еще «Работа художника по свету» досталась «Танцующей в темноте» из Новосибирска). Это очень скромно.

Все «режиссерские» «Маски» ушли в Москву и Петербург. Лучшей работой режиссера жюри признало спектакль Дмитрия Крымова «Моцарт. "Дон Жуан". Генеральная репетиция», лучшим спектаклем малой формы — «Товарища Кислякова» Андрея Калинина (Александринский театр), лучшим спектаклем большой формы — спектакль Андрея Могучего «Три толстяка. Учитель. Эпизод 7». Также в Москве и Петербурге остались и все «кукольные» призы, и оба спецприза жюри.

Выбором кандидатов на спецпризы жюри явно хотело подчеркнуть, что театр должен сохранять свое значение не только как место эстетического поиска, но и как территория гражданского высказывания. Оба отмеченных специальными «Масками» спектакля — «Горбачев» (Театр наций) и «Сектор Газа» (театр «ЦЕХЪ», Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом») — безусловно, претендуют не только на художественные лавры.

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