При стрельбе в Сербии погибли семь человек

В деревне Дубона в городской общине Младеновац в Сербии произошла стрельба. В результате погибли семь человек, еще 13 получили ранения, в их числе есть дети, сообщает местная газета «Вечерние новости».

Инцидент произошел вчера, 4 мая, поздно вечером. По данным источников издания, предполагаемый стрелок окружен полицией, но не соглашается сдаться. Правоохранительные органы опасаются, что он взял заложников, но эта информация пока не подтверждена.

По предварительным данным, конфликт начался во дворе школы. Газета пишет, что мужчина поссорился с несколькими людьми, после чего пошел домой, вернулся с автоматом и устроил стрельбу. Полиция перекрыла ближайшие перекрестки.

3 мая семиклассник в Белграде открыл стрельбу в школе. В результате были убиты десять человек, в том числе один охранник и восемь детей. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен траур. Президент страны Александр Вучич на этом фоне предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет.

Лаура Кеффер