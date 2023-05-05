Полиция арестовала подозреваемого в массовой стрельбе в сербском Младеноваце

Подозреваемый в убийстве восьми человек во время массовой стрельбы в сербском муниципалитете Младеновац задержан. Его обнаружили в городе Крагуевац в 120 км от Белграда. Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии» со ссылкой на собственные данные.

В стрельбе подозревается 21-летний Урош Б. СМИ сообщали, что он стрелял из автоматического оружия из машины на ходу.

Стрельба в деревне Дубона в городской общине Младеновац произошла вчера, 4 мая, поздно вечером. В результате погибли восемь человек, еще 13 пострадали, семь из них в критическом состоянии. Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил ЧП как теракт.

По предварительным данным, конфликт начался во дворе школы после семейной ссоры. СМИ писали, что стрелок поссорился с несколькими людьми, пошел домой, вернулся с автоматом и открыл стрельбу в Дубоне. Сообщалось, что стрелок также напал на два населенных пункта в том же муниципалитете.

Олеся Павленко