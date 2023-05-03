В Белграде семиклассник открыл стрельбу в школе

Подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. Как сообщает сербская газета «Вечерние новости», убит охранник. Также ранены учитель и несколько детей.

Сам школьник задержан, его мотивы неизвестны. По данным полиции, он стрелял из пистолета отца. «Полиция направила все имеющиеся силы, прибыла на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика седьмого класса, который подозревается в том, что из пистолета отца сделал несколько выстрелов в сторону учеников и охраны школы»,— сообщила пресс-служба МВД Сербии (цитата по «РИА Новости»).