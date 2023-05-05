Билл Клинтон с 2011 года считал военный конфликт России и Украины вопросом времени

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, что с 2011 года допускал возможность начала военной операции России на Украине. По его словам, он сделал такие выводы после встречи с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся в швейцарском Давосе 12 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Билл Клинтон

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Билл Клинтон

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как взял Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным»,— заявил господин Клинтон, выступая в культурном центре 92NY в Нью-Йорке (цитата по Financial Times).

Билл Клинтон уточнил, что речь в его разговоре с Владимиром Путиным шла о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, который подразумевает отказ Украины от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Экс-президент США утверждает, что российский лидер в ходе беседы дал понять, что не считает это соглашение важным и не собирается его придерживаться.

«Он сказал, что не поддерживает это соглашение и не связан им»,— добавил господин Клинтон. Он подчеркнул, что «с этого дня знал»: предстоящий ввод российских войск на Украину — «это лишь вопрос времени».

Ранее Билл Клинтон в интервью RTE заявил, что жалеет о своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году. По его мнению, если бы у Киева сейчас были силы ядерного сдерживания, Россия бы не начала вооруженный конфликт.

14 января 1994 года президенты России, США и Украины Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кравчук подписали трехстороннее заявление, в котором подтверждалась готовность Киева деактивировать ядерное оружие, находившееся на украинской территории со времен СССР. 5 декабря того же года лидеры России, США, Украины и Великобритании подписали в Будапеште меморандум, согласно которому РФ взяла на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Киев в свою очередь обязался передать России оставшееся ядерное оружие.

Что происходит на 436-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов