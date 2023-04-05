Билл Клинтон сожалеет, что убедил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что жалеет о своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году. По его мнению, если бы у Киева сейчас были силы ядерного сдерживания, Россия бы не начала вооруженный конфликт. Об этом экс-президент заявил в интервью телеканалу RTE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

14 января 1994 года президенты России, США и Украина Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кравчук подписали трехстороннее заявление, в котором подтверждалась готовность Киева деактивировать ядерное оружие, находившееся на украинской территории со времен СССР. 5 декабря того же года лидеры России, США, Украины и Великобритании подписали в Будапеште меморандум, согласно которому РФ взяла на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Киев в свою очередь обязался передать России оставшееся ядерное оружие.

«Я чувствую личную заинтересованность, потому что я заставил их (Украину.— “Ъ”) согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие»,— сказал господин Клинтон.

По словам экс-президента, он знал, что Владимир Путин не поддерживал положения Будапештского меморандума, обязывающие Россию уважать суверенитет Украины. Киев считал, что только ядерное оружие могло защитить страну от «экспансионистской России», поэтому украинские власти боялись его отдавать, отметил господин Клинтон.

«Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил его (Будапештский меморандум.— “Ъ”) и первым взял Крым. И я чувствую себя ужасно из-за этого, потому что Украина — очень важная страна»,— сказал экс-президент. Он считает, что США и Европа должны продолжать поддерживать Украину. По его мнению, союзники не должны торопить власти Украины с заключением мирного соглашения с Россией.

Билл Клинтон в апреле 2022 года рассказывал, что предлагал президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО. В феврале 2023 года Национальный архив безопасности США (неправительственная организация) обнародовал транскрипт первого разговора американского президента Билла Клинтона с Борисом Ельциным 23 января 1993 года. Господин Клинтон в ходе беседы обещал наладить тесное сотрудничество с Россией.

Эрдни Кагалтынов