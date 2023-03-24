Индонезия настаивает на правилах

Балийцы пожаловались на «маленькую Москву» на острове. Жители округа Южная Кута обратились в иммиграционную полицию из-за поселения россиян: большое количество туристов арендовали апартаменты и не следуют, по заявлению местных, нормам и обычаям Бали, пишет портал Detik. Это не первая претензия со стороны властей и жителей острова — за последний месяц за нарушение миграционного законодательства из страны выслали несколько десятков россиян. Тему продолжит Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Сначала власти Бали заговорили об ограничениях на аренду байков на острове, потом речь шла об усложнении визовых правил. Теперь же правоохранители проверят Южную Куту, где массово поселились россияне и даже стали препятствовать въезду на территорию около своих апартаментов. По крайней мере, этим недовольство местных объясняют балийские СМИ.

Житель города Южная Кута Филипп, впрочем, отмечает, что это не главная точка притяжения россиян на острове: «На Бали ходят легенды больше про Убуд, это деревня в центре острова. Именно она считается самой русской. Там больше всего тренеров по медитации, все говорят по-русски и больше всего мест, рассчитанных на приезжих из России, начиная с банных комплексов и заканчивая пельменными.

Южная Кута — это район в центре города с довольно массивной застройкой, в котором есть и высотки, и крупные магистрали, но какого-то особого скопления именно русских я здесь не замечал. С другой стороны, российских туристов на Бали везде много».

За март 2023-го власти Индонезии депортировали около 50 туристов. Примерно 20 из них — россияне. Причиной высылки для иностранцев стали нарушения визовых правил. За их соблюдением миграционные службы следят теперь даже в соцсетях, и в первую очередь балийские органы интересуются теми, кто находится на острове по туристической визе и предлагает услуги, рассказала москвичка Елизавета, которая живет в Убуде:

«На Бали люди часто приезжают по обычным визам и организуют платные классы йоги или процедуры маникюра. В чатах я видела предупреждения о том, что проходят проверки. Такие сообщения появляются и в Telegram-каналах, и в Instagram-аккаунтах.

На прошлой неделе многие занятия не проводились, то есть люди действительно боятся попасть под проверку. И многие, кстати, по этой причине уезжают».

Помимо стандартных услуг вроде классов йоги, экскурсий или уроков вождения на байке, в список нарушений могут попасть и не самые очевидные предложения, продолжает Филипп. По его наблюдениям, интерес к деятельности иностранцев на Бали со стороны властей в последнее время заметно вырос:

«Если видят, что какой-то иностранец, например, пытается сдавать в аренду соседнюю комнату на вилле, чтобы было легче оплачивать проживание, то на него попытаются выйти и депортировать из страны. Так как, согласно местному законодательству, такие договоры можно проводить только через риэлтора-индонезийца».

Вся эта деятельность была бы доступна иностранцам, если бы они получили рабочие визы. Сделать это можно за несколько дней — документ оформляется в электронном виде. Единственная трудность — заявитель должен иметь поручительство. Но, например, россияне за такими визами обращаются очень редко, рассказала управляющий партнер компании «Визаход» Марина Широкова:

«Для такого варианта в Индонезии должен быть некий поручитель, например, работодатель или бизнес-партнер. И такие визы не пользуются у нас спросом, ни у кого нет особо желания этим заморачиваться. Ведь туристический въезд открыт на 30 дней, поэтому все летят на Бали и получают соответствующую визу по прилету, а дальше кто как может, так и легализуется на месте».

Губернатор Бали, кстати, уже предложил отменить упрощенный порядок выдачи виз для граждан России и Украины из-за жалоб местных жителей на то, что туристы занимают рабочие места в сфере туризма и развлечений.

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