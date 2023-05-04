Вучич после стрельбы в школе Белграда предложил привлекать к уголовной ответственности в Сербии с 12 лет

Президент Сербии Александр Вучич после стрельбы в школе Белграда, которую устроил семиклассник, предложил понизить порог для привлечения к уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Мальчику, расстрелявшему из отцовского пистолета девять человек, еще не исполнилось 14 лет, поэтому, по законам Сербии, он не подлежит уголовной ответственности.

«Сейчас зрелость наступает раньше, как и физическое созревание, дети могут совершать и тяжкие преступления. Мое предложение — снизить возрастную границу для уголовной ответственности несовершеннолетних лиц с 14 до 12 лет, согласно международным и европейским стандартам. Мы опасаемся, что мальчик знал, что не будет нести уголовную ответственность»,— заявил президент Сербии в своем обращении (цитата по сербским «Новостям»).

Александр Вучич также предложил проверить все тиры и стрельбища, ввести шестимесячные тесты на наркотики в школах, усилить наказания за пропаганду насилия в Интернете, закрыть доступ к сайтам с опасным содержанием и даркнету, а также усилить работу социальных служб по теме детско-юношеского насилия. Еще одно из предложений — ввести мораторий на выдачу разрешений на владение и ношение оружия на два года, кроме охотничьего оружия.

Как сообщил ранее глава МВД Сербии Братислав Гашич, отец стрелявшего мальчика владел оружием легально. Как рассказал министр, по неподтвержденной информации отец водил сына в тир. По данным следствия, стрельба была запланирована школьником за месяц: он составил список «приоритетных жертв», а также расписал план преступления.

В результате стрельбы погиб школьный охранник и восемь школьников. Стрелявшего мальчика планируют поместить в специальное отделение психиатрии. По словам Александра Вучича, мальчик был отличником, но «не совсем сблизился со сверстниками в классе». С 5 по 7 мая в Сербии действует траур.

Анастасия Ларина