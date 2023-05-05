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Коммерсантъ FM
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В Италии впервые созвали спецкомиссию для обсуждения подорожания макарон

Министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо впервые поручил созвать специальную комиссию из-за резкого роста цен на макаронные изделия. В марте они подорожали на 17,5% год к году. Заседание комиссии назначено на 11 мая.

По информации Национального союза потребителей Италии, цены на макароны растут в стране с июня 2021 года, за этот период они увеличились уже 37%. Эксперты связывают это с падением цен на зерно пшеницы, используемое для изготовления пасты. По подсчетам Института услуг для агропродовольственного рынка (Ismea), с апреля 2022 года итальянская пшеница твердых сортов подешевела на 28,3%, а зерно, импортируемое из не входящих в Евросоюз (ЕС) стран,— на 34,4%.

Проведенное в марте исследование организации по защите прав потребителей Assoutenti показало, что во многих регионах и провинциях Италии цена за 1 кг пасты превысила психологический порог в €2. Рекорд был зафиксирован в Анконе — €2,44. Также высокие цены выявили в Болонье, Генуе, Кальяри.

«Паста — это один из наиболее любимых продуктов итальянцев. Ее потребление составляет около 23 кг на человека в год, и очевидно, что столь высокие цены заметно сказываются на кошельках потребителей»,— считает президент Assoutenti Фурио Труцци (цитата по «РИА Новости»).

Министерство сельского хозяйства США в январе повысило прогноз экспорта пшеницы для ЕС на 0,5 млн тонн, до 36,5 млн тонн. Объем мировой торговли пшеницей в 2022/23 сельхозгоду составит 211,6 млн тонн, полагают в USDA. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ожидает, что объем торговли зерновыми в 2022/23 сельхозгоду составит 473 млн тонн (на 1,8% ниже уровня 2021/22 года).

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Лаура Кеффер

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