Минсельхоз США повысил виды на урожай

В январском отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA) сохранило свой прогноз по показателям зернового рынка России: американские аналитики ожидают, что в 2022/23 сельхозгоду урожай пшеницы в стране составит 91 млн тонн, а экспорт — 43 млн тонн. В РФ, напомним, экспорт пшеницы прогнозируется в ином, рекордном объеме — 50 млн тонн (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года). Разница в оценках может объясняться тем, что USDA, в отличие от российского Минсельхоза, не учитывает в своей статистике Крым и новые присоединенные территории. Урожай фуражного зерна, по оценке USDA, в России может составить 41 млн тонн, его экспорт — 8,95 млн тонн. По урожаю и экспорту кукурузы эти показатели составляют 14 млн и 3,3 млн тонн соответственно.

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Прогноз экспорта пшеницы для ЕС — ближайшего конкурента РФ в этой части — повышен на 0,5 млн тонн, до 36,5 млн тонн (см. график). Улучшены оценки и для Украины: теперь ожидается, что страна вывезет 13 млн тонн пшеницы против 12,5 тонн в декабрьском отчете. Всего же, по прогнозам USDA, в мире будет собрано 781,31 млн тонн пшеницы (в декабре ожидалось 780,59 млн тонн). Прогнозы по другим категориям: 1,446 млрд тонн по фуражному зерну и 1,156 млрд тонн по кукурузе.

Объем мировой торговли пшеницей в 2022/23 сельхозгоду составит 211,6 млн тонн, полагают в USDA, оценка по этому показателю повышена за счет роста участия на рынке ЕС и Украины, который компенсирует снижение доли Индии. По этой же причине увеличены показатели объема мировых поставок этой зерновой культуры (в январском отчете он составляет 1,058 млрд тонн) и ее мировых запасов (268,4 млн тонн).

Отметим, что на фоне того, что показатели рынка в статистике USDA растут, а индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) продолжает падать из-за снятия части логистических ограничений и высоких урожаев (см. “Ъ” от 9 января), руководство Всемирной продовольственной программы (ВПП) говорит об острой нехватке продовольствия. По прогнозам исполнительного директора ВПП Дэвида Бисли, из-за проблем, связанных с последствиями пандемии, и из-за продолжающихся конфликтов, в том числе военной операции РФ на Украине, еды в ближайший год в мире будет не хватать примерно для 349 млн человек.

Кристина Боровикова