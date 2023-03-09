Зерновой сделке рассчитали основания

Дефицит зерна на мировом рынке вследствие проблем российского и украинского экспорта — главная тема доклада продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о состоянии мирового рынка. Документ выглядит обоснованием того, что продление сделки при условии снятия формальных и неформальных ограничений на экспорт зерна и удобрений из РФ будет выгоден всем сторонам — помимо устранения рисков мировой продовольственной безопасности, он позволит разгрузить и российский внутренний рынок, затоваренный после рекордного урожая 2022 года; в противном случае посевные площади под зерновыми могут существенно сократиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Мировое производство зерна в 2022/23 сельхозгоду (1 июля — 30 июня) составит 2,7 млрд тонн, следует из нового отчета ФАО ООН. Прогнозы в нем улучшены по всем видам зерновых, кроме пшеницы: в 2023 году посевные площади в РФ и на Украине могут серьезно сократиться из-за последствий военного конфликта и рекордного урожая в России (153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы). С российскими рекордами связано и то, что при общемировом сокращении запасов зерновых до 844 млн тонн запасы пшеницы останутся на высоком уровне в 306 млн тонн. Значительно при этом могут снизиться запасы кукурузы — из-за производственных издержек и других последствий военной операции РФ на Украине часть украинского урожая осталась неубранной.

Учитывая, что в мирное время на Россию и Украину приходилось более трети мирового экспорта зерновых, наиболее серьезное внимание ФАО уделяет перспективам мировой торговли.

Как ожидают аналитики, объем торговли зерновыми в 2022/23 сельхозгоду составит 473 млн тонн (на 1,8% ниже уровня 2021/22 года).

Отдельно в отчете отмечается более чем двукратный спад экспорта зерновых из черноморских портов Украины (19,2 млн тонн с июля 2022 года по февраль 2023-го против 42,6 млн тонн за тот же период годом ранее). В результате мировая торговля пшеницей может увеличиться всего на 1,1% по сравнению с уровнем 2021/22 года — до 198 млн тонн. Для самой РФ экспорт около 50 млн тонн зерна в 2023/24 сельхозгоду остается критическим условием стабилизации внутреннего рынка и несокращения посевных площадей (подробнее см. “Ъ” от 17 февраля).

В контексте переговоров о продлении черноморской зерновой инициативы (сделка заключена ООН, РФ, Украиной и Турцией в июле 2022 года) доклад выглядит аргументом в пользу того, что пролонгация соглашения выгодна всем сторонам. Срок его действия истекает на следующей неделе, 18 марта, в связи с чем ООН и Турция проводят переговоры со странами-участницами сделки. 8 марта прибывший в Киев генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил продление сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским — Украина по-прежнему выступает за расширение договоренностей (речь идет о включении в число портов для вывоза зерна Николаева). На следующей неделе возможность продолжения инициативы представители ООН обсудят и с российской делегацией.

Власти РФ, впрочем, считают, что другие стороны сделки свои обязательства по ней не выполняют. Глава МИДа Сергей Лавров настаивает на том, что «вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру», а украинское зерно не поступает в нуждающиеся страны, а оседает в Евросоюзе. В ответ на эти заявления в ООН ранее отмечали, что организация делает все возможное для беспрепятственного доступа на мировой рынок российского зерна и удобрений, а в Совете Европы в январе 2023 года приводили статистику, по которой основным получателем украинской пшеницы были развивающиеся страны, в том числе Эфиопия, Йемен, Джибути, Сомали и Афганистан — на них пришлось 65% поставок.

Кристина Боровикова