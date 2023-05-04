Над Киевом сбили потерявший управление турецкий Bayraktar

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что сегодня, 4 мая, около 20:00 в Киевской области потерял управление турецкий БПЛА Bayraktar TB2. Предположительно, причиной стала техническая неисправность. Дрон было решено сбить, никто не пострадал.

В командовании заявили, что «бесконтрольное пребывание БПЛА в небе столицы может привести к нежелательным последствиям».

«Цель уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, техническая неисправность... В результате боевых действий и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет»,— говорится в пресс-релизе ведомства в Telegram.

В августе 2022 года турецкая компания Baykar создала украинское подразделение и объявила о подготовке к строительству завода в стране. Закончить его строительство намерены в течение двух лет. В Кремле обещали, что этот завод будет сразу «демилитаризован». В январе СМИ писали, что Турция начала поставки на Украину разработанных США кассетных боеприпасов, но турецкие власти это отрицали.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».