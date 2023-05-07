Квартиры перешли к стагнации

Цены на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках страны продолжают демонстрировать сдержанный рост, увеличившись за месяц в среднем на 1%. Это продиктовано стабильным спросом покупателей, отказывающихся от приобретения новостроек в пользу готового жилья. Их активность способствует вымыванию с рынка наиболее ликвидных предложений и сокращению размера скидок. Но в ближайшие месяцы на рынке может наметиться сезонное снижение активности, которое приведет к увеличению дисконтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 125,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1% относительно апреля. Такие данные приводят эксперты «Циан.Аналитики», указывая на ускорение темпа роста. Так, в апреле относительно марта стоимость «вторички» увеличились на 0,7%, в марте к февралю — на 0,5%. Но годовая динамика остается незначительной — 4%. Согласно подсчетам «Этажей», в России в целом вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 111,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 0,5% выше значения апреля и на 3,7% — мая прошлого года. В «Авито Недвижимости» среднюю стоимость «вторички» в России оценивают в 89,6 тыс. руб. за 1 кв. м, бюджет лота составляет 4,3 млн руб. За месяц оба показателя выросли на 0,2%, за год динамика составила 11,1% и 8,9% соответственно.

Наиболее выраженный рост средней стоимости предложения за месяц, по подсчетам «Циан.Аналитики», произошел в Челябинске — на 2,2%, до 75,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В Уфе аналогичная динамика составила 2%, до 106,5 тыс. руб. за 1 кв. м. В «Этажах» отмечают увеличение средней стоимости «вторички» в Омске на 3,73%, до 86,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В Екатеринбурге рост составил 2,8%, до 102,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Единственным регионом, показавшим в месячном выражении снижение средней стоимости предложения, по оценкам «Циан.Аналитики», стала Ленинградская область. Относительно апреля средняя стоимость жилья здесь сократилась на 0,6%, до 127,1 тыс. руб. за 1 кв. м. В самом Санкт-Петербурге цена составляет 199,6 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц значение выросло на 0,6%, за год сократилось на 7,7%.

В Москве, по оценкам «Циан.Аналитики», вторичные квартиры сейчас экспонируются по средней цене 301,5 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель не изменился, за год сократился на 5,4%. Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома указывает, что средняя стоимость квартиры в границах «старой» Москвы сейчас составляет 14,6 млн руб., за месяц значение сократилось на 0,4%. На рынке Новой Москвы бюджет снизился на 0,2%, до 9,87 млн руб., а в Подмосковье вырос на 0,2%, до 6,65 млн руб.

Господин Шлома считает, что ликвидные предложения сейчас востребованы: «Квартиры с нормальными ценами продаются довольно быстро».

По итогам апреля объем спроса, по оценке эксперта, в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Хотя в этом случае стоит учитывать эффект низкой базы, возникший из-за шока, который потребители переживали прошлой весной.

Относительно марта количество авансов в апреле сократилось на 5%, добавляет господин Шлома. Руководитель направления продаж Apple Real Estate Виолетта Хачатурова отмечает оживление спроса в сегменте высокобюджетной недвижимости.

В общей сложности на 18 крупнейших региональных рынках сейчас доступно 228 тыс. объявлений о продаже вторичного жилья, указывает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. За месяц показатель, по его словам, сократился на 1,5% за счет балансировки рынка и майских праздников. На период последних многие собственники приостанавливают активное продвижение своих объектов, замечает эксперт. Активность аудитории, по оценкам господина Попова, остается стабильной, а средний срок экспозиции объявления за месяц сократился со 117 до 113 дней. Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов говорит о снижении на рынке дисконтов за счет общего роста активности, сейчас средний размер скидки — менее 5%.

Сергей Шлома указывает, что в летние месяцы на рынке недвижимости традиционно устанавливается штиль. Этот год едва ли станет исключением: всплесков активности эксперт не прогнозирует, хотя и рассчитывает на реализацию отложенного спроса за счет перетока части покупателей из сегмента новостроек. Руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин связывает последний тренд с тем, что все меньше застройщиков стали субсидировать ставки по ипотеке.

Динамика, по мнению господина Шломы, сохранится, пока девелоперы не опустят цены либо собственники жилья на вторичном рынке их заметно не увеличат.

Хотя Алексей Попов рассчитывает лишь на сохранение медленного роста номинальных цен. Эксперт констатирует, что отложенный спрос приводит к вымыванию наиболее ликвидных объектов. Это косвенно отражается на средних значениях. Возможности для реального повышения стоимости у продавцов сейчас ограниченны. Господин Попов указывает, что на рынке по-прежнему много предложений от недавних покупателей новостроек, которые активнее других готовы торговаться. Ильдар Хусаинов добавляет, что сезонное затишье на рынке приведет к краткосрочному увеличению размера дисконтов, но с восстановлением активности они вновь начнут снижаться.

Александра Мерцалова