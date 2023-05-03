Арендаторы закрывают дачный сезон

Ограниченный спрос на аренду высокобюджетных загородных домов в Подмосковье, вызванный отъездом за рубеж части потенциальных арендаторов, привел к росту предложения в этом сегменте на треть год к году. Найти жильцов собственникам сейчас проблематично. Активность на этом рынке сейчас остается невысокой, так как москвичи, перебравшиеся в пандемию за город, возвращаются к привычной жизни в мегаполисе. Конъюнктура уже привела к снижению средней стоимости аренды на 25–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О росте предложения аренды дорогих загородных домов в Подмосковье по итогам первого квартала 2023 года на 30% год к году говорится в исследовании NF Group. Член правления AREA Григорий Ашихмин отмечает рост на 25%. «Произошел отток за границу потенциальных арендаторов — как наших сограждан, так и экспатов»,— поясняет он.

В Apple Real Estate отмечают увеличение предложения не менее чем на 15% за год. Количество объектов в два-три раза превышает спрос, констатирует руководитель арендного направления компании Владимир Родионов. Эксперт подтверждает, что предложение в сегменте аренды дорогого загородного жилья растет на фоне низкого спроса.

Директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова напоминает, что максимальное число сделок на этом рынке заключалось в период пандемии. В прошлом же году многие потенциальные арендаторы находились в «замороженном состоянии», не принимая решений. С тех пор роста активности консультанты не отмечают. «Мы, наоборот, видим тенденцию переезда москвичей, которые арендовали дом за городом в пандемию, обратно в город. Это вызвано необходимостью личного присутствия на работе или учебе»,— поясняет госпожа Куликова. В NF Group отмечают, что число сделок в сегменте высокобюджетной загородной аренды в первом квартале оказалось примерно на уровне прошлого года.

Активный рост предложения уже привел к снижению средних ставок. Согласно оценкам NF Group, сейчас аренда высокобюджетного коттеджа в Подмосковье в среднем стоит 1,24 млн руб. в месяц, что на 26% меньше год к году. Около 45% предложений, по подсчетам компании, сейчас приходится на дома на Рублево-Успенском шоссе, где сохраняется самая высокая стоимость аренды — 1,4 млн руб. в месяц. 36% объектов находятся на Новорижском направлении, где средняя стоимость чуть ниже — 1,2 млн руб. в месяц. Остальные лоты в небольших долях распределены преимущественно между Киевским, Калужским и Минским шоссе.

Григорий Ашихмин оценивает средний дисконт на рынке в 25–30%, связывая его во многом с выходом предложения «не в кондиции». Такие объекты собственникам сложнее продать, но можно сдать по сниженной ставке, поясняет он. Господин Родионов называет средней скидку в 15%, добавляя, что потенциальных арендаторов сейчас интересуют лишь наиболее ликвидные предложения.

Однако найти их бывает непросто. Григорий Ашихмин обращает внимание на сохраняющийся при этом дефицит качественного предложения. «Дом с бассейном, большим участком, достойным новым ремонтом — это редкость»,— рассуждает господин Ашихмин.

Елена Куликова констатирует, что собственники нормально относятся к скидкам. Средний размер дисконта, по ее словам, составляет 15%, а в удаленных локациях доходит до 20–25%.

Директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева рассчитывает на сезонное оживление рынка высокобюджетной загородной аренды в мае—июне. Но Владимир Родионов считает, что говорить о положительной динамике можно будет не раньше второй половины этого года.

Елена Куликова не исключает, что после вымывания интересных предложений в сегменте городской аренды спрос сместится в стороны загородного рынка. Такие объекты, по ее мнению, могут заинтересовать, в частности, потенциальных арендаторов из регионов, привыкших к подобному образу жизни.

В то же время факторов для увеличения предложения остается не так много. Елена Куликова поясняет, что не многие переместившиеся за рубеж собственники решают сдавать свои загородные дома. Скорее их используют для хранения личных вещей или выставляют на продажу. «Подготовить дом под предложение на рынке аренды очень трудозатратно и требует больших финансовых вложений»,— констатирует Елена Куликова.

Александра Мерцалова