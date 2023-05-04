Мадуро в разговоре с Путиным осудил попытку атаки на Кремль

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Они обсудили развитие стратегического партнерства двух стран, а также недавнюю попытку атаки Кремля беспилотником. Господин Мадуро осудил удар. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2017 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николас Мадуро (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2017 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России»,— сообщила пресс-служба Кремля. Стороны также обсуждали реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Пресс-служба президента России вчера, 3 мая, сообщила, что в минувшую ночь украинские беспилотники попытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина, однако были сбиты. Господина Путина в Кремле в момент инцидента не было. Украина отвергла обвинения в причастности к атаке.

В ночь на сегодня, 4 мая, в распространенном МИД Венесуэлы заявлении говорилось, что Николас Мадуро выражает «всецелое осуждение отчаянного покушения» на Владимира Путина. Он также отметил действия российских служб, которые своевременно нейтрализовали БПЛА.

19 апреля Николас Мадуро в своей резиденции в Каракасе провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров господин Лавров передал президенту Венесуэлы приглашение Владимира Путина посетить Россию.

Лусине Баласян