Лавров передал Мадуро приглашение Путина посетить Россию

Глава МИД Россий Сергей Лавров начал переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Господин Лавров передал ему приглашение от российского президента Владимира Путина посетить Россию в любое время.

«Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент»,— сказал Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Лавров встречается с господином Мадуро в его официальной резиденции — во дворце Мирафлорес в Каракасе. Ранее он провел встречу с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом Делси Родригес.

Олеся Павленко