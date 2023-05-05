В элитное жилье въезжают партнеры

На фоне падения спроса на строящуюся недвижимость девелоперы для повышения рентабельности строительства стали объединяться в партнерства. Так, ГК ФСК и Gravion Group договорились о совместной реализации проектов в сегменте элитного жилья. Таким образом ГК ФСК сможет выйти в новый для себя сегмент, а Gravion Group получит доступ к ресурсам партнера. Эксперты ожидают, что кризис может привести к росту числа таких партнерств и укрупнению рынка девелопмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ГК ФСК Владимира Воронина и Gravion Group Юрия Неманежина договорились о совместной реализации девелоперских проектов, сообщили два источника “Ъ” и подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к одной из сторон. По их словам, сейчас застройщики ищут площадки для строительства элитного жилья, на котором специализируется Gravion Group. В компаниях отказались от комментариев.

ГК ФСК строит жилье в Москве, Подмосковье, Петербурге, Калуге и Владивостоке. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», текущий объем строительства составляет 1,44 млн кв. м. В 2022 году выручка застройщика составила 174,1 млрд руб.

Основным владельцем Gravion Group выступает Юрий Неманежин — бывший топ-менеджер девелоперской Tekta Group. Он создал Gravion Group в 2015 году и планировал вложить в строительство жилья около $200 млн. Но пока у Gravion только один проект в портфеле — строительство апарт-комплекса на месте гостиницы «Варшава» у станции метро «Октябрьская» в центре Москвы. В начале этого года стало известно, что компания может выкупить проект реконструкции здания на Золотом острове напротив Кремля под комплекс апартаментов на 15 тыс. кв. м у MR Group (см. “Ъ” от 25 января).

Для Gravion сотрудничество необходимо для снижения себестоимости строительства. Когда за плечами стоит такая масштабная структура, как ГК ФСК, можно эффективнее управлять издержками, отмечает руководитель департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Константин Лебедев. ГК ФСК приобрела в лице Gravion Group партнера с компетенциями в сегменте, где крупный застройщик не работал, добавляет партнер Ricci | M&A Петр Виноградов.

Последнее время ФСК активно выходит в новые сегменты. Так, год назад компания договорилась с Kaskad Family о реализации совместных проектов загородного жилья, а в конце 2022 года застройщик создал структуру для управления гостиницами и апарт-отелями (см. “Ъ” от 21 декабря).

Раньше партнерства среди застройщиков в основном были распространены между региональными и московскими игроками. Первым такое сотрудничество было выгодно для выхода на столичный рынок, вторые, как правило, привлекали партнера для финансирования. Так, «Баркли» Леонида Казинца назад привлекала ГК «РКС Девелопмент» для завершения строительства проблемного ЖК «Медовая долина» в Новой Москве. А ГК «Основа» Александра Ручьева застраивает ТПУ «Ростокино» на северо-востоке Москвы вместе с пензенской «Рисан».

Однако теперь местные игроки стали сотрудничать друг с другом. В октябре прошлого года группы «Родина» и МИЦ заявили, что намерены реализовать ряд совместных проектов. В начале этого года девелопер Capital Group привлек компанию «Сумма» выходца из MR Group Георгия Плиева в строительство небоскреба у «Москва-Сити».

Сейчас на фоне падения спроса на жилье во всех сегментах игроками ведется битва за повышение рентабельности, которую можно достичь только укрупнением рынка, говорит Константин Лебедев. По подсчетам Dataflat.ru, в марте 2023 года спрос на новостройки Москвы и Подмосковья упал на 31% год к году, до 581 тыс. кв. м. С учетом ситуации, сложившейся сейчас как на рынке недвижимости, так и в экономике в целом, количество партнерств, а также слияний и поглощений в сфере девелопмента будет возрастать, прогнозирует исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. Это, по его мнению, может привести к консолидации рынка.

Дарья Андрианова