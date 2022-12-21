Девелоперы пристраиваются в номера

После массового ухода западных гостиничных операторов с российского рынка непрофильные игроки решили занять их место. Например, застройщик жилья — ГК ФСК Владимира Воронина — создал специальную компанию для управления гостиницами и апарт-отелями. Девелопер намерен развивать этот бизнес и по франшизе. Но на гостиничном рынке такая схема работает только с давно известными брендами, а высокий порог входа в этот сегмент не гарантирует ожидаемого результата, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ГК ФСК 28 ноября зарегистрировала ООО «ФСК Отель», обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». В ГК уточнили, что новая компания займется управлением отелями и апартаментами, а также развитием гостиничных сервисов на своих и сторонних объектах в Москве, Петербурге и других городах России. За три ближайших года планируется выйти на ежегодную выручку 1 млрд руб.

Выходом в новый сегмент ГК ФСК, у которой уже есть опыт управления сервисными апартаментами, пытается диверсифицировать свой бизнес, считает замдиректора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. В текущих обстоятельствах при уходе из РФ крупных западных гостиничных операторов возникает необходимость управления отелями, пояснили в группе ФСК. В этом году российский рынок покинули InterContinental Hotels Group, Marriott International, Hyatt Hotels и Sokos Hotels.

ГК ФСК планирует создать гостиничные бренды уровня трех, четырех и пяти звезд, а также предоставлять франшизу для третьих лиц, запускающих или уже имеющих отельный бизнес. Кроме того, компания готова искать арендаторов апартаментов, проводить аудит строящихся и готовых отелей и апарт-комплексов и сопровождать строительство.

Вопрос продажи франшизы новым игроком, по словам основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, «звучит неуместно». Как правило, продолжает он, на гостиничном рынке партнерские программы запускают очень опытные игроки, развивающие бизнес десятилетиями и владеющие сильным брендом. Высокий порог входа в этот бизнес делает продажу франшизы скорее штучной, и ждать бурного развития не стоит, добавляет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Кроме того, апарт-отели — новый продукт для российского рынка, что может создавать завышенные ожидания по доходности продукта у инвесторов и управляющих компаний, считает партнер Commonwealth Partnership Марина Усенко. В отличие от управления недвижимостью в жилых комплексах, гостиничный бизнес, где номера и услуги продаются в ежедневном режиме, а количество тарифов для различных типов клиентов составляет не менее десятка, устроен сложнее и требует профессиональных навыков при работе с операционными расходами, отмечает эксперт.

В прошлом году ГК ФСК, судя по всему, не планировала управлять гостиничными объектами и апарт-комплексами самостоятельно. В конце 2021 года девелопер подписал соглашение с международной гостиничной группой BWH Hotel Group (управляют 4,7 тыс. отелей в более чем 100 странах) о реализации десяти проектов апарт-отелей Best Western в Москве и Петербурге. Документ был рассчитан на срок до 2030 года.

Пока ГК ФСК открыла один апарт-отель под брендом Best Western Zoom Hotel в Петербурге. «Лицензионный договор продолжает действовать»,— заявили “Ъ” в ГК ФСК. Там добавили, что сейчас изучаются различные бизнес-сценарии дальнейшего партнерства с оператором с учетом изменившихся обстоятельств. В штаб-квартире BWH Hotel Group в Аризоне (США) на запрос “Ъ” не ответили.

Сейчас среди девелоперов жилья популярен тренд на создание структур по управлению гостиницами и апарт-отелями, отмечает Станислав Ивашкевич. К примеру, у ГК «Пионер» Леонида Максимова с 2011 года работает оператор по управлению апарт-отелями под брендом YE`S, номерной фонд которого составляет 4,5 тыс. апартаментов. В ГК «Самолет» также есть направление «Гостеприимство», куда входят управляющая компания и клиентский сервис. В компаниях комментарии не предоставили.

Дарья Андрианова