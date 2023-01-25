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Коммерсантъ FM
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Девелоперы покидают Золотой остров

Стройка у Кремля обзавелась новыми владельцами

Из-за снижения спроса более чем вдвое на элитные новостройки в Москве крупные девелоперы стали задумываться о выходе из таких проектов. Так, MR Group могла переуступить реконструкцию части Кокоревского подворья на Золотом острове напротив Кремля структуре, связанной с бывшим топ-менеджером Tekta Group. Эксперты не исключают, что в этом году таких сделок на рынке станет больше.

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко вышла из проекта по реконструкции здания на Софийской набережной в центре Москвы, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. Это подтверждается и данными из «СПАРК-Интерфакс», где указывается, что в начале 2023 года новым бенефициаром ООО «Суплекс Технолоджис», на балансе которого находится 0,2 га и здание на 5,7 тыс. кв. м на Золотом острове, через ряд юрлиц стало ООО «Грид Рус». Эта компания, в свою очередь, на 60% принадлежит Виктору Фоминых, 40% — у Виталия Грознова. В MR Group не смогли подтвердить эту информацию. С господами Фоминых и Грозновым связаться не удалось.

MR Group строит жилье и офисы в Москве. По собственным данным, в портфеле компании 9,5 млн кв. м проектов. По подсчетам Forbes, в 2021 году выручка застройщика составила 92 млрд руб.

Один из источников “Ъ” говорит, что сделка прошла в интересах девелопера и помимо этой покупки MR Group готовится продать еще одну площадку этой компании, не уточняя, о каком именно активе идет речь. По данным «СПАРК-Интерфакс», Виктор Фоминых и Виталий Грознов также имеют по 25% в ООО «Гравион Риэлти», в котором доля 40,91% принадлежит бывшему топ-менеджеру Tekta Group Юрию Неманежину, управляющему партнеру Gravion Group. Об участии этой компании в сделке слышал один из консультантов на рынке недвижимости. В портфеле Gravion Group пока только один проект — реконструкция гостиницы «Варшава» у станции метро «Октябрьская» в центре столицы. В компании на запрос “Ъ” не ответили.

Проект напротив Кремля MR Group приобрела в июле 2021 года. Тогда представитель компании говорил, что там планируется реконструкция здания в апарт-комплекс на 15 тыс. кв. м. По оценке директора департамента девелопмента земли Nikoliers Тимура Рывкина, сейчас этот проект стоит 4,5–5 млрд руб. По его подсчетам, в строительство нужно будет вложить 5–6 млрд руб., а выручка от продажи апартаментов может достигать 20–22 млрд руб. В этой локации в продаже находится семь проектов со средневзвешенным уровнем цен 1,5 млн руб. за 1 кв. м, напоминает директор по развитию бизнеса, консалтингу и аналитике Kalinka Юлия Пронина.

На рынке элитных новостроек Москвы в 2022 году спрос упал на 60% год к году, подсчитали в Kalinka. Значительное снижение ожидаемо наблюдалось во втором полугодии 2022 года, поясняют аналитики. В то же время объем предложения на рынке вырос на 25% год к году. Несмотря на это, сейчас наблюдается оживление со стороны застройщиков по реализации и выходу новых проектов, отмечает Юлия Пронина.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости знает, что MR Group приобретала площадку без документов на реконструкцию, а после их согласования решила продать ее другому инвестору. Компания нередко так поступает. Например, в 2022 году девелопер продал ГК «Гранель» 7 га на территории московского завода «Фрезер», «Бруснике» — 6,9 га в Огородном проезде на месте бывшего Останкинского пивоваренного завода, а «СМУ-6 Инвестиции» — 6 га земли в Огородном проезде, где раньше находился завод «Асфальтобетон».

Другие крупные застройщики в Москве тоже периодически продают свои земли. К примеру, группа «Пионер» в прошлом году реализовала проект по застройке ТПУ «Открытое шоссе» на востоке Москвы ГК «Мангазея». Юлия Пронина ожидает, что в 2023 году будет наблюдаться еще более значительная реструктуризация рынка, так как те девелоперы, которые не обладают достаточным финансовым ресурсом, будут выходить из проектов.

Дарья Андрианова

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