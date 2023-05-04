Авторынок нагоняет продажи

Продажи новых легковых машин в апреле выросли почти в три раза год к году. За второй весенний месяц в России купили более 75 тыс. таких автомобилей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Самой популярной моделью с большим отрывом оказалась Lada Granta. Дилеры продали свыше 18 тыс. машин этого семейства — показатели превысили прошлогодние сразу в 8,5 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Что поддержало российский авторынок? И чего ждать дальше? Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев считает, что апрельские данные обусловлены эффектом низкой базы, и пока говорить о стабильном улучшении ситуации не приходится: «В апреле прошлого года продажи рухнули ввиду того, что прекратились поставки. Плюс все дилеры задрали цены — это была защитная мера, поскольку они не понимали, как работать дальше.

Поэтому стоимость была заоблачной, собственно говоря, и в процентном отношении получается, что сильно выросла. Хотя в целом цифра в 70 с лишним тыс. говорит о том, что если все будет идти так и дальше, то 800 тыс. по году, которые прогнозировали, становятся достижимыми не только для оптимистов, но и для пессимистов».

В пятерку наиболее продаваемых автобрендов по итогам апреля наряду с Lada вошли Chery, Geely, Haval и Kia. Причем все китайские бренды из топ-10 показали весьма внушительный прирост год к году. Самый скромный показатель — в 6 с небольшим раз — у Exeed. А продажи Geely, например, увеличились чуть более чем в 11 раз. И все же продукция АвтоВАЗа заняла треть рынка.

Производители из КНР еще не скоро потеснят на рынке российских, несмотря на то, что активно расширяют линейку новых машин, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Такая картинка надолго, на многие годы. На сегодняшний день АвтоВАЗ — единственный в стране производитель бюджетных машин. Они стоят от 700 тыс. руб. до 1-1,1 млн руб., конкурентов у производителя нет.

Еще можно вспомнить программу льготного автокредитования, которая во многом писалась под АвтоВАЗ. То есть это единственные доступные новые машины на нашем рынке, пусть они и продаются в несколько упрощенном виде. Также есть китайские марки: кто-то давно работает, кто-то вот только к нам пришел. Спектр предложений расширяется. Но пока нет практически ни одного авто из КНР стоимостью ниже 2 млн руб. И дальше они конкурируют уже между собой.

Есть доля привычных нам марок, которые приходят по параллельному импорту, но это не делает погоды, это 5-10% от всего рынка».

Тем временем в марте россияне потратили почти 0,5 трлн руб. на автомобили с пробегом, что примерно на четверть больше, чем в феврале, подсчитала компания «Открытие.Авто». Продажи подержанных машин в штуках также показали рост — на 26%. За месяц автолюбители приобрели на вторичном рынке почти 500 тыс. авто, что даже превышает уровни докризисного 2021 года.

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Владимир Расулов