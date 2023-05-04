МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку на Кремль

МИД России выпустил официальное заявление, в котором решительно осудил «попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов». Ведомство призвало мировое сообщество и международные организации, «которые работают без двойных стандартов на основе международного права», осудить этот удар.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что у Москвы нет никаких сомнений в причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль. В министерстве считают, что «террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты». МИД напомнил о подрыве Крымского моста и удары по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях. На атаку на кремлевскую резиденцию президента России будет дан адекватный ответ, пообещали во внешнеполитическом ведомстве.

«Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны»,— говорится в заявлении МИДа.

Накануне, 3 мая, Москва обвинила Киев в попытке атаки на резиденцию Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Российские власти считают это террористической акцией и покушением на президента РФ. Кремль заявил, что оставляет за собой «право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным». Следственный комитет России после инцидента возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту. Страны Запада также не стали возлагать ответственность за удары на Киев.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».