Президент Киргизии не отменил визит в Россию после атаки беспилотниками Кремля

График международных мероприятий президента Киргизии Садыра Жапарова не изменился после того, как Кремль был атакован беспилотниками. Об этом пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев сообщил «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Визит Садыра Жапарова по приглашению президента РФ Владимира Путина запланирован на 8 мая. В День Победы президент Киргизии намерен принять участие в праздничном параде на Красной площади в Москве. Как сообщали «Ведомости», господин Жапаров станет единственным иностранным лидером, который примет участие в параде Победы.

Накануне, 3 мая, Москва обвинила Киев в попытке атаки на резиденцию Владимира Путина в Кремле с использованием беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Леонид Уварчев