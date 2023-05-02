Пожарный расчет

На восстановление пострадавших от пожаров населенных пунктов в Свердловской области потребуется около 2 млрд руб. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор Евгений Куйвашев. В Сосьве, где огонь уничтожил 116 домов, уже начались работы по возведению 60-квартирного дома и модульного индивидуального жилья. Владимир Путин призвал еще раз «пересчитать деньги» и работать «без лишней бюрократии».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бездомным жителям Сосьвы должны построить жилье до отопительного сезона

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Бездомным жителям Сосьвы должны построить жилье до отопительного сезона

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева президенту России Владимиру Путину начался с оценки ущерба, который региону в конце апреля нанесли крупные пожары. Напомним, возгорания начались 25 апреля сразу в нескольких частях региона. Чрезвычайная ситуация возникла в поселке городского типа Сосьва, поселке Таежный, деревне Неустроева и городе Карпинск.

«В области огнем уничтожено 210 строений, в том числе 143 жилых дома»,— сообщил президенту губернатор. По его оценке, для восстановления жилья и поврежденной инфраструктуры может потребоваться около 2 млрд руб.

«В наиболее пострадавшей от огня Сосьве полностью сгорели 116 строений. Без крова остались 420 человек, в том числе 82 ребенка. В тушении пожара в поселке было задействовано 236 человек и 59 единиц техники, работали три воздушных судна и два противопожарных поезда РЖД»,— отчитался господин Куйвашев.

Глава региона добавил, что на каждую пострадавшую семью оформляют паспорт, в котором прописаны ее потребности и особенности, включая информацию о болезнях членов семьи. «Оперативно помогаем восстановить утраченные документы и банковские карты»,— добавил он.

Евгений Куйвашев сообщил, что для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. Всего, по его словам, жители поселка уже получили 881 выплату на сумму почти 18 млн руб. «Семья из трех человек в случае утраты имущества может получить выплаты на сумму 390 тыс. руб. Особое внимание уделяем большим семьям. Им предусмотрены дополнительные выплаты от 10 тыс. руб. единовременно. На каждого четвертого и последующего членов семьи до 100 тыс. руб. в случае полной утраты имущества»,— перечислил господин Куйвашев.

По его словам, для детей приготовили места в летних оздоровительных лагерях с возможностью остаться на все три смены до «восстановления привычной жизни». Мамам с детьми дошкольного возраста предлагают места в региональных санаториях. Школьникам 9-х и 11-х классов сформировали график дополнительных занятий для подготовки к экзаменам.

Аварийно-восстановительные работы в Сосьве завершены, электроэнергия и водоснабжение восстановлены в полном объеме, сообщил господин Куйвашев. «Затраты на восстановление жилья составят 960 млн руб. Срок — до 1 ноября. Принято решение о строительстве 60-квартирного дома. Уже сейчас бригады работают над подготовкой котлована. Строители заверяют, что в поставленные сроки дом будет сдан. Модульные дома будут сдаваться “под ключ”, то есть с сантехникой и кухней»,— рассказал губернатор.

По данным областного департамента информационной политики, многоквартирный дом появится на месте аварийных и уже отселенных зданий на ул. Фадеева, 93 и Митина, 144а. Минстрой также определил первые 10 земельных участков для строительства индивидуального жилья для семей из трех человек.

Жители Сосьвы, по словам господина Куйвашева, попросили восстановить сгоревший градообразующий объект — лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что строительство может обойтись в 2,1 млрд руб., включая стоимость медицинского оборудования. «Уголовно-исполнительная система испытывает дефицит современных исправительных учреждений лечебного типа. Предлагаем на месте сгоревшего учреждения построить новое общей площадью 21 тыс. кв.м с лимитом наполнения в 300 мест и организацией работы до 300 сотрудников. Профиль учреждения предлагается расширить — наркологический, туберкулезный и соматический»,— пояснил господин Чуйченко.

«Что касается восстановления домов: все должно быть сделано к отопительному сезону»,— заявил Владимир Путин. Президент призвал «посчитать еще раз деньги». «Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ. Надо посмотреть, но прошу это не затягивать. И вообще, попросил бы работать без лишней бюрократии»,— заявил господин Путин.

Пожар в поселке Сосьва начался днем 25 апреля возле ЛИУ №23. По одной из отрабатываемых версий, он мог вспыхнуть из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия (пилорамы) опила. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и к утру 26 апреля охватил около 100 жилых домов. Вечером 27 апреля спасатели сообщили, что ликвидировали открытое горение. В пожаре погибли два человека.

По факту возгорания в Сосьве возбуждены четыре уголовных дела, задержаны специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой Газанфар Мамедов. Чиновнику инкриминируют халатность, повлекшую гибель двух человек, особо крупный ущерб и существенное нарушение прав граждан и организации (ч.3 ст.293 УК РФ), а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч.3 ст.219 УК РФ). Управляющего пилорамой обвиняют по ч.3 ст.219 УК РФ и ст.168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности). 29 апреля Серовский районный суд заключил обоих фигурантов под стражу до 26 июня.

Катерина Якушева