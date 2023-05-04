В Новосибирске запретили использовать беспилотники во время парада Победы

В Новосибирске будет запрещено использовать беспилотные летательные аппараты во время парада Победы. Замглавы администрации губернатора, руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов объяснил это «усилением мер безопасности».

«Во время проведения парада любое использование БПЛА будет запрещено, в том числе и СМИ не получат соответствующих разрешений»,— сказал господин Нешумов ТАСС. Он отметил, что каждый случай использования беспилотников требует отдельного разрешения.

На парад Победы в Новосибирске, как ожидают местные власти, придет около 10 тыс. человек. Он начнется в 10:00 (6:00 по московскому времени) и продлится около часа. В параде по решению Минобороны не будут принимать участие военно-воздушные силы России.

Некоторые российские регионы запретили использовать беспилотники в своем воздушном пространстве осенью 2022 года. Новая волна запретов произошла после того, как российские власти 3 мая обвинили Украину в попытке нанести удар беспилотниками по Кремлю. В частности, ограничение на использование дронов ввели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях.

Об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».

Леонид Уварчев