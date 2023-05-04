На территории Ленинградской области запретили использовать беспилотники

Запрет на использование беспилотников введут на территории всей Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале после заседания оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в области.

«Запрет на использование дронов будет действовать на всей территории области, за исключением работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры»,— сообщил губернатор.

Это будет касаться обеспечения безопасности транспортных путей, линий электропередачи, нефте- и газопроводов, объектов водоснабжения и водоотведения, обнаружения лесных пожаров и контрольных мероприятий. Для проведения этих работ необходимо будет указывать цель использования беспилотников, места использования и времени их работы.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запрете использования в городе беспилотников (за исключением БПЛА, которые используются властями). После его заявления пресс-служба президента сообщила о попытке украинских дронов атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина прошлой ночью.

Беспилотники также запретили использовать в Московской области, Псковской области и Санкт-Петербурге. В некоторых регионах запрет на запуск беспилотников действует с осени 2022 года.

Анастасия Ларина