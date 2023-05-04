Пожар на Ильском НПЗ на Кубани полностью потушили

Возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края было локализовано на площади 400 кв. м. Около 5:30 мск пожар был полностью потушен. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

«В 02:55 03.05.2023 поступило сообщение о том, что произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами по адресу: Северский район, п. Ильский. К тушению пожара привлечено 167 человек, 39 ед. техники. В 04:20 пожар локализован на площади 400 кв. м»,— сообщили в МЧС. Поселок городского типа Ильский расположен в 30 км от Краснодара.

Причины возгорания не называются. Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах, причиной возгорания стала атака беспилотника. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил только факт пожара. По данным Shot, еще один резервуар получил повреждения.

Это второй случай возгорания резервуара с нефтепродуктами в Краснодарском крае за сутки. Прошлой ночью поселке Волна Темрюкского района горел резервуар с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщал, что возгорание началось после атаки беспилотника.

Анастасия Ларина