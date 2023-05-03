Пожар на нефтерезервуаре в Краснодарском крае тушат пять поездов и 188 человек

На место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Тамани Краснодарского края прибыл начальник краевого главного управления МЧС Олег Волынкин, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, возгорание серьезное.

«Чтобы его (пожар.— "Ъ") локализовать, используют пенную атаку. Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов»,— написал господин Кондратьев в Telegram.

Пожар произошел сегодня, 3 мая, ночью в поселке Волна. Возгоранию присвоили высший ранг сложности, никто не пострадал. Рядом с поселком находится порт Тамань, а также хранилище «Таманьнефтегаза». По данным РЕН ТВ, объем цистерны составляет 20 тыс. куб. м. Площадь возгорания оценивали в 1,2 тыс. кв. м.

Лаура Кеффер