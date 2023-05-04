Беспилотник взорвался на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что сегодня ночью беспилотник врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов, после чего взорвался. Возникший пожар сразу потушили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен»,— написал губернатор в Telegram.

В июне 2022 года в результате атаки беспилотников на этом заводе произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 кв. м. Это крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод.

Сегодня ночью также горел резервуар с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. Причины возгорания не называются. Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах, это произошло в результате атаки беспилотника.

Ночью 3 мая в поселке Волна Темрюкского района горел резервуар с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что причиной пожара стала атака беспилотника.

Анастасия Ларина