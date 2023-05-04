Ростовские власти сообщили о штатной работе Новошахтинского НПЗ после атаки беспилотника

Новошахтинский завод нефтепродуктов «работает штатно после инцидента» с беспилотником. Об этом пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила журналистам, ее слова приводит «РИА Новости».

Глава региона Василий Голубев рано утром 4 мая сообщил, что в Новошахтинский завод врезался беспилотник. Пожар, возникший после взрыва, сразу потушили. Завод уже подвергался атакам беспилотников летом 2022 года, тогда произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 кв. м.

Кроме того, ночью 4 мая также горел резервуар с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. По информации ТАСС, причиной стала атака беспилотников.

Леонид Уварчев