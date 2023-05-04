ТАСС: на Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского НПЗ

На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Официальных комментариев пока не поступало.

«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе»,— сказал собеседник агенства. Ильский находится в 30 км от Краснодара.

По данным проекта Baza, возгорание началось в 2:40 ночи, а перед этим очевидцы слышали три взрыва.

Прошлой ночью в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края горел резервуар с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной пожара стало падение беспилотника.

Анастасия Ларина