Минфин попросил ведомства и деловые объединения согласовать законопроект о разовом сборе до 10 мая

Минфин утвердил порядок регулирования разового налогового сбора с бизнеса (windfall tax) и направил его в ведомства и деловые объединения с просьбой согласовать до 10 мая. Об этом говорится в подписанном 28 апреля письме замминистра финансов Алексея Сазанова, с которым ознакомились «Ведомости». Сбор с сверхприбыли необходимо уплатить не позднее 28 января 2024 года. Сам закон должен вступить в силу с 1 января следующего года. Сумма разового сбора исчисляется налогоплательщиком самостоятельно, говорится в законопроекте.

Письмо было адресовано Минэкономики, Минпромторгу, Минсельхозу, Минздраву, Минэнерго, ФНС, Счетной палате, Институту законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, а также Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России».

Алексей Сазанов указывает, что разработка законопроектов обусловлена «текущей экономической ситуацией и тем фактом, что за 2021 и 2022 годы наблюдался достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов в некоторых отраслях экономики, в связи с чем соответствующие организации смогли сформировать дополнительную прибыль, обусловленную исключительно благоприятной ценовой конъюнктурой».

Для утверждения разового налога потребовалось два законопроекта: «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» и поправки в ч. 1 и ст. 270 ч. 2 Налогового кодекса. Сбор с сверхприбыли планируется оформить как «налог чрезвычайного характера», для этого в Налоговом кодексе предлагается закрепить новый вид налогов.

Идея сбора обсуждается с начала февраля. Первоначально речь шла о добровольном взносе, но эта концепция была пересмотрена в пользу обязательного платежа. Российские власти ожидают получить таким образом около 300 млрд руб. Под дополнительный налог попадет сверхприбыль, полученная компаниями в 2021–2022 годах. Сбор предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд руб.

28 апреля глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что взнос в федеральный бюджет можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% — в 2024-м. По его словам, платеж коснется только десятой части налогоплательщиков. Министр отметил, что все ранее обозначенные исключения для нефтегазовой и угольной отраслей, а также малого и среднего бизнеса в проекте сохранятся. При этом изменений разового платежа в бюджет для отдельных компаний не будет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пять — сейчас, или десять — потом».