В Киеве три раза за ночь прозвучали взрывы

В Киеве и Киевской области трижды за ночь прозвучали взрывы. Звуки взрывов также слышали в Днепре и Запорожье, сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Klymenko Time, первый взрыв в Киеве раздался около 00:50, второй — около 01:40, третий — 01:52. В Киевской областной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны в городе.

Klymenko Time также сообщает о взрывах в Днепре около 01:19 и Запорожье в 01:33. Ранее о взрывах в Запорожье также заявлял глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.По информации издания «Зеркало недели», взрывы также произошли в городе Кропивницкий в Кировоградской области.

Согласно онлайн-ресурсу по оповещению населения, воздушная тревога звучит Киеве, а также Киевской, подконтрольной Украине части Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Олеся Павленко