Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях

В Черниговской и Сумской областях Украины, граничащих с Россией, объявлена воздушная тревога, следует из ресурса для оповещения граждан. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», в этих регионах слышны взрывы.

Из онлайн-карты ресурса оповещений следует, что воздушная тревога в двух украинских регионах была объявлена около 22.20 мск.

В ночь на 3 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Воздушная тревога звучала на подконтрольной Украине части Запорожской области, а также в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Глава Кировоградской области Украины сообщил о пожаре на нефтебазе в городе Кропивницкий.

Анастасия Ларина