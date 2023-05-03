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Коммерсантъ FM
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Глава Кировоградской области Украины сообщил о пожаре на нефтебазе в городе Кропивницкий

На нефтебазе в городе Кропивницкий в центральной части Украины начался пожар. Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил, что возгорание произошло после атаки беспилотников.

В Telegram господин Райкович опубликовал фотографию крупного пожара. Какой объект горит, не видно. В атаке он обвинил Россию. Минобороны эту информацию не комментировало.

Ночью в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Днепре, Киеве, Киевской, Кировоградской и Запорожской областях. В столице Украины воздушная тревога продлилась 4,5 часа.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,—

в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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