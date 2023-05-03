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Коммерсантъ FM
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Тегеран углубляется в Сирию

Президент Ирана приехал в Дамаск впервые за 13 лет

Президент Ирана Эбрахим Раиси в среду прибыл в Сирию. Это первый подобный визит за последние 13 лет. Основной акцент на переговорах сделан на экономическом сотрудничестве. Иранский президент дает понять: несмотря на происходящее в последнее время сближение Дамаска с арабскими странами, сирийско-иранские связи по-прежнему крепки. За визитом настороженно наблюдают в Израиле, где давно озабочены иранским присутствием в Сирии.

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад (справа) и Эбрахим Раиси на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад (справа) и Эбрахим Раиси на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве

Фото: Reuters

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад (справа) и Эбрахим Раиси на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве

Фото: Reuters

Эбрахим Раиси прибыл в среду в Дамаск с двухдневным визитом. Сразу из аэропорта он отправился в президентский дворец на встречу со своим коллегой Башаром Асадом. В то время как господин Асад дважды с начала сирийского конфликта (то есть с марта 2011 года) посещал Тегеран, президенты Ирана все это время в Сирию не приезжали. Последний визит состоялся в сентябре 2010 года: республику тогда посетил Махмуд Ахмадинежад.

Ожидаемым итогом переговоров Башара Асада и Эбрахима Раиси стало подписание 15 документов, посвященных в основном торгово-экономическому взаимодействию. Среди них — меморандумы о взаимопонимании по плану долгосрочного стратегического всеобъемлющего сотрудничества, а также отраслевые документы (в частности, касающиеся сельского хозяйства, нефти, железных дорог, гражданской авиации, банковского сектора).

Накануне визита в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» господин Раиси заявил, что Иран готов принять активное участие в послевоенном восстановлении Сирии.

«У нас есть высококвалифицированные инженерно-технические кадры и строительные компании, которые могут внести вклад в реконструкцию»,— сказал президент.

Торжественная встреча иранского президента в аэропорту Дамаска

Торжественная встреча иранского президента в аэропорту Дамаска

Фото: Firas Makdesi, Reuters

Торжественная встреча иранского президента в аэропорту Дамаска

Фото: Firas Makdesi, Reuters

Не случайно вместе с Эбрахимом Раиси в Дамаск прилетела внушительная делегация: главы МИД и Минобороны, а также министры нефти, связи, дорог и городского строительства. При этом министр дорог и городского строительства Мехрдад Базарбаш, возглавляющий также ирано-сирийскую комиссию по экономическому сотрудничеству, только на прошлой неделе был в Дамаске. В ходе тех переговоров стороны договорились об обнулении пошлин, об активизации проекта по созданию железнодорожного коридора между Ираном, Ираком и Сирией, о развитии религиозного туризма.

В интервью сирийским СМИ господин Базарбаш подтвердил намерение Тегерана инвестировать в нефтяные месторождения и нефтеперерабатывающие заводы арабской республики, а также отметил, что Сирия представляет собой подходящий рынок для иранских товаров и услуг. При этом сейчас официальный объем торговли между Ираном и Сирией совсем небольшой. На днях официальный представитель комиссии по развитию торговли Дома промышленности, рудников и торговли Ирана Рухолла Латифи заявил, что сумма иранского экспорта в Сирию составила около $243 млн. Правда, речь идет только о ненефтяных товарах. Напомним, что Иран в обход международных санкций также все эти годы поставлял Сирии нефтепродукты. Впрочем, в январе, по информации американского издания The Wall Street Journal, Тегеран отказал Дамаску в поставках нефти в кредит и поднял цену до рыночной, что среди прочего усугубило топливный кризис в Сирии этой зимой.

Президенты Башар Асад (справа) и Эбрахим Раиси

Президенты Башар Асад (справа) и Эбрахим Раиси

Фото: Reuters

Президенты Башар Асад (справа) и Эбрахим Раиси

Фото: Reuters

При этом с начала конфликта в Сирии Иран был ключевым спонсором сирийских властей. В январе 2013 года Тегеран открыл для оказавшегося под международными санкциями Дамаска первую кредитную линию в размере $1 млрд, благодаря чему правительство смогло расплатиться за импортируемое продовольствие. Затем последовал кредит на $3,6 млрд на закупку нефтепродуктов. Третий кредит поступил в 2015 году, и снова на $1 млрд. Тегеран также выделял Дамаску средства на выплату зарплат госслужащим, что помогло сохранить государственные институты в Сирии. В 2012 году между странами начало действовать соглашение о свободной торговле, и в 2014-м товарооборот вырос до $1 млрд (правда, затем он вновь упал). Иран также тратит миллиарды на финансирование шиитских отрядов в Сирии и поставку им оружия. Но экономической выгоды, по крайней мере официальной, не так много. Естественно, что Тегерану хотелось бы окупить вложения в Сирию, сделанные за эти годы. Тем более что сейчас конкуренция резко возрастает.

Визит Эбрахима Раиси в Тегеран пришелся на период, когда происходит сближение Дамаска с арабскими странами, прежде всего Саудовской Аравией. На повестке и потепление отношений между Сирией и Турцией.

Это может привести к активизации торговли в регионе, а также потоку инвестиций в Дамаск. Учитывая, что в Сирии недолюбливают иранцев, многие с удовольствием при первой возможности предпочтут создать другие деловые связи. Так что Иран перестраховывается.

Дамаску могут позволить вернуться в Лигу арабских государств

Визит имеет и политическое значение. Тегеран демонстрирует, что не намерен оставлять Сирию и что все происходящие там процессы (включая примирение с арабскими соседями) все еще находятся под его контролем. Кроме того, иранцы еще до приезда Эбрахима Раиси в Дамаск подчеркивали, что он отправится в сирийскую столицу, чтобы «отметить победу сил сопротивления в битве с терроризмом». Речь идет не только о той помощи, которую проиранские формирования оказали сирийцам в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена РФ), но и в целом о поддержке Ираном правительства Башара Асада. В интервью «Аль-Маядин» господин Раиси сказал, что «Сирия всегда была на оси сопротивления» и выстояла, несмотря на «сионистскую агрессию» и попытки США «разжечь раздоры» в этой стране. «Мы однозначно поддерживаем все фронты оси сопротивления, и мой визит в Сирию находится в рамках этой поддержки, и мы работаем над усилением фронта сопротивления, и мы не будем колебаться в этом»,— подчеркнул он.

Башар Асад и Эбрахим Раиси обходят строй почетного караула

Башар Асад и Эбрахим Раиси обходят строй почетного караула

Фото: Reuters

Башар Асад и Эбрахим Раиси обходят строй почетного караула

Фото: Reuters

Приезд президента Раиси в Сирию совпал с участившимися атаками Израиля по иранским военным объектам в этой стране. В частности, только в начале недели был нанесен удар по аэропорту Алеппо и еще одному военному аэропорту рядом, где (как утверждает сирийская оппозиция) находятся склады с боеприпасами и оружием близкого к Ирану ливанского движения «Хезболла».

В арабских СМИ была информация, что в планах Эбрахима Раиси, помимо Дамаска, значится и посещение Алеппо, но официально программа визита не разглашалась по соображениям безопасности. Тем не менее известно, что президент Ирана встречается не только с руководством Сирии, но и с представителями базирующихся в этой стране палестинских группировок.

И все это происходит в рамках проекта по объединению «сил сопротивления», что тревожит Израиль, который три недели назад испытал на себе практически одновременный обстрел из сектора Газа, Ливана и Сирии и опасается повторения такого сценария. Как отметил в интервью израильскому радио бывший глава военно-политического отдела Минобороны страны Амос Гилад, «иранцы чувствуют, что Израиль слабеет», и в связи с этим продолжают «процесс захвата» Сирии.

Марианна Беленькая

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