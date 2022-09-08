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Коммерсантъ FM
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Под прицелом проиранское

Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо

Израиль второй раз за последние семь дней нанес удар по аэропорту Алеппо на севере Сирии. Как утверждают СМИ, целью стали склады с оружием, принадлежащие проиранским силам. Согласно арабским и израильским источникам, до этого российские военные не раз просили иранских коллег сменить дислокацию подконтрольных им вооруженных формирований, чтобы те не прикрывались россиянами и сирийцами как живым щитом.

Фото: Ammar Awad / Reuters

Фото: Ammar Awad / Reuters

Во вторник вечером израильские самолеты нанесли удары по аэропорту Алеппо на севере Сирии, выведя из строя взлетно-посадочную полосу. По данным близкого к оппозиции Центра мониторинга за правами человека в Сирии, в результате атаки погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Утверждается, что целью израильтян стали находящиеся в районе аэропорта склады с оружием, принадлежащие проиранским вооруженным формированиям.

Это уже второй за неделю удар Израиля по аэропорту Алеппо. 31 августа целью также стали склады с оружием. Как утверждают арабские СМИ, Израиль пытался помешать посадке в аэропорту грузового самолета из Ирана, в результате он взял курс на Дамаск. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в результате атаки Израиля пять человек получили ранения, был уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и «два склада с военно-техническим имуществом».

В этот раз российские военные заявили о "незначительном материальном ущербе инфраструктуры аэродрома".

Центр мониторинга за правами человека в Сирии утверждает, что в аэропорту Алеппо 31 августа находились российские военные, и израильтяне предупредили их о своих намерениях примерно за десять минут до удара. Напомним, что между Россией и Израилем действует механизм предупреждения, однако российская сторона всегда с сожалением отмечала, что израильтяне обычно уведомляют об атаках менее чем за минуту, когда самолеты уже в воздухе. При этом ранее существовала договоренность, что Израиль будет избегать районов в Сирии, где находятся российские военные объекты, но в последнее время она все чаще нарушается.

Только за лето израильтяне дважды наносили удары в районе порта Тартус, где находится база ВМФ РФ. В Израиле связывают это с активизацией действий Ирана по переброске оружия в Сирию, в том числе и ливанскому движению «Хезболла» — одному из главных израильских врагов в регионе. Израильтяне отмечают, что их армии в последнее время удалось сорвать подавляющее большинство поставок вооружений, а также оборудования для производства оружия, которые Иран пытался переправить в Ливан и Сирию, как наземным, так и морским и воздушным путем.

Россию израильская активность в Сирии раздражает. Как отметил 23 августа во время переговоров с сирийским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве «решительно осуждают практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории». В частности, он упомянул атаку на порт Тартус, а также удары по аэропорту Дамаска в июне, когда из строя также была выведена взлетно-посадочная полоса. В другом заявлении, уже от 2 сентября, МИД РФ назвал израильские удары «грубым нарушением суверенитета этой страны (Сирии.— “Ъ”) и базовых норм международного права».

В то же время, согласно источникам саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», Россия потребовала от проиранских сил в Сирии сменить дислокацию. Израильский сайт Ynet расценил эту информацию как «свидетельство об успехе военного и политического давления, которое Израиль оказывает, чтобы помешать заговорам Ирана в Сирии». По данным портала, израильтяне не только продолжают диалог с Москвой, настойчиво разъясняя, какие объекты и по какой причине становятся целью их атак, но и имеют прямые каналы связи с сирийцами, через которые дают им понять, что стараются не наносить вреда гражданскому населению и гражданским объектам — их мишенью являются проиранские формирования и «Хезболла».

В Израиле понимают, что российские военные не будет вступать в прямое противостояние с израильтянами и мешать их атакам, кроме того, РФ не заинтересована в превращении Сирии в поле для нового регионального конфликта. Таким образом, считают в Израиле, ни у Москвы, ни у Дамаска нет иного выбора, кроме как оказывать давление на иранцев. Правда, до сих пор если такая тактика и имела эффект, то кратковременный. Кроме того, в России всегда подчеркивали, что речь идет не о давлении, а о просьбах. При этом и в Москве также ждут со стороны израильтян помощи в решении тех или иных вопросов. В частности, там надеются, что Израиль сможет убедить американцев покинуть контролируемый ими район на юге Сирии.

Марианна Беленькая

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