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Коммерсантъ FM
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CNN: Украина не предупреждала США об атаке на Кремль

Вашингтон не получал никакого предупреждения о подготовке атаки на здание Кремля от украинской стороны, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. Сейчас информация пресс-службы Кремля о покушении на Владимира Путина с помощью атаки беспилотников его кремлевской резиденции проверяется на достоверность, отметил собеседник телеканала.

«Что бы ни случилось, заблаговременного предупреждения не было», — сказал собеседник телеканала. Он добавил, что власти пытаются выяснить, что именно произошло. «Мы пытаемся проверить эту информацию. Если и было что-то, то предупреждения об этом не было»,— сказал неназванный американский чиновника агентству Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью The Washington Post сказал: «Я видел сообщения, я просто не могу их подтвердить каким-либо образом. Мы просто не знаем. Во-первых, я бы все исходящее от Кремля делил на два. Увидим факты. Очень сложно комментировать или спекулировать, не зная фактов».

3 мая пресс-служба президента России сообщила, что ночью украинские беспилотники пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле. БПЛА, согласно сообщению пресс-службы, были сбиты. Российский президент в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.

Атака беспилотников на Кремль. Главное

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Кремль назвал атаку беспилотников террористической акцией и покушением на Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обвинения российской стороны, заявил: «Мы не атаковали Путина или Москву, мы сражаемся на своей собственной территории».

Эрдни Кагалтынов

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