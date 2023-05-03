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Коммерсантъ FM
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США отказались комментировать атаку беспилотников на Кремль

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не готов комментировать атаку украинских беспилотников на Кремль, совершенную в ночь на 3 мая.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: David Zalubowski / AP

Энтони Блинкен

Фото: David Zalubowski / AP

«Я видел сообщения, я просто не могу их подтвердить каким-либо образом. Мы просто не знаем. Во-первых, я бы все исходящее от Кремля делил на два. Увидим факты. Очень сложно комментировать или спекулировать, не зная фактов»,— сказал господин Блинкен в интервью The Washington Post.

В ответ на вопрос журналиста о том, поддержит ли Вашингтон решение Киева об ударах по российской территории, господин Блинкен заявил, что такие «решения должна принимать Украина».

Атака беспилотников на Кремль. Главное

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3 мая пресс-службе президента России сообщила, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи двух беспилотников. Российские власти назвали атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая». Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинской стороне об инциденте ничего не известно.

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