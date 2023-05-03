Четверо жителей Воронежской области и один тамбовчанин заразились корью

На фоне выявления случаев кори в 44 субъектах РФ в регионах Черноземья пока были зафиксированы лишь единичные случаи заболевания, а в некоторых регионах обошлось без них вовсе. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в профильных ведомствах и правительствах областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, что в регионе впервые с 2019 года было выявлено четыре случая кори, они зафиксированы в период с 28 марта по 14 апреля 2023-го.

В Тамбовской области первый случай кори был официально подтвержден в московской лаборатории сегодня, 3 мая, сообщил «Ъ-Черноземье» представитель правительства региона.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что в этом году случаев заболевания корью в регионе пока не было: «Ведется работа по вакцинации — как в рамках национального календаря прививок, так и "подчищающая" вакцинация лиц, не привитых ранее, или прибывших в регион».

В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области также сообщили, что на территории региона в 2023 году официально не зарегистрировано ни одного случая кори.

В пресс-службе правительства Орловской области тоже заявили «Ъ-Черноземье», что в регионе нет ни одного случая заболевания, а охват вакцинации населения достигает 98%.

«Сейчас в регионе есть стратегический запас вакцины для того, чтобы реагировать в случае вспышки заболевания, поэтому у нас в регионе ситуацию по кори эпидемиологически можно считать стабильной. Однако остро актуальным является повышение настороженности медицинского персонала по выявлению заболевания, проведение вакцинопрофилактики среди населения. Также в мае ожидается поставка партии вакцины от завода изготовителя»,— сообщили в пресс-службе.

Источник «Ъ-Черноземье» в медицинском сообществе одного из регионов Черноземья сообщил, что «существенную часть» из выявленных за последнее время случаев кори в округе медики якобы находили у мигрантов из регионов Средней Азии, которые не были вакцинированы от заболевания в своих странах.

О распространении кори в России — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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